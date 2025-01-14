Согласно реформе перехода на обучение на эстонском языке, с сентября прошлого года учебный процесс в первых и четвертых классах ведется на эстонском языке, пишет Rus.ERR.
В Таллинне переход на эстоноязычное обучение вызывает трудности в четвертых классах
Особую обеспокоенность у Таллинна вызывают четвертые классы в школах, где не применялся метод раннего языкового погружения. Многие классные руководители или учителя-предметники в этих школах не владеют или только начинают осваивать методику интегрированного обучения предмету и языку.
«В разных школах этот процесс проходит по-разному», – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) на еженедельной пресс-конференции.
Осиновский отметил, что для выявления недостатков Таллиннский департамент образования организовал наблюдения в школах и детских садах.