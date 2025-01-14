Налогово-таможенный департамент (MTA) начал рассылать уведомления о ежегодном автоналоге по контактам, указанным в электронной среде MTA. Крайний срок уплаты первой части ежегодного автоналога - 16 июня текущего года.
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Жителям Эстонии начали высылать уведомления о необходимости уплаты автоналога
Налоговые уведомления, подготовленные на основании данных дорожно-транспортного регистра Департамента транспорта, доступны владельцам транспортных средств или ответственным пользователям в э-среде MTA. Налоговые уведомления подготовлены на основании данных дорожного регистра по состоянию на 1 января 2025 года. Налоговое уведомление содержит сумму годового налога для всех транспортных средств на имя владельца или ответственного пользователя.