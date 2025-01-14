Жителям Эстонии начали высылать уведомления о необходимости уплаты автоналога

Налоговые уведомления, подготовленные на основании данных дорожно-транспортного регистра Департамента транспорта, доступны владельцам транспортных средств или ответственным пользователям в э-среде MTA. Налоговые уведомления подготовлены на основании данных дорожного регистра по состоянию на 1 января 2025 года. Налоговое уведомление содержит сумму годового налога для всех транспортных средств на имя владельца или ответственного пользователя.

По словам Мадиса Лааса, руководителя отдела подоходного налога MTA, четверть лиц, обязанных платить транспортный налог, уже посетили e-MTA, чтобы проверить свое налоговое уведомление. «Все налогоплательщики, чей адрес электронной почты или номер телефона известны MTA, будут получать уведомления по электронной почте и текстовыми сообщениями, включая и тех, кто уже прочитал налоговое уведомление», - сказал Мадис Лаас.