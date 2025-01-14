Финские спортсмены крайне возмущены тем, что их тренера переманили в Эстонию

51-летний тренер работал на родине более десяти лет. Как спортсмен он участвовал в Олимпиаде 2000 года в Сиднее, а в качестве тренера работал на Играх в Пекине, Рио-де-Жанейро, Токио и Париже.

Лаппалайнен занимал разные должности. С 2013 по 2016 год он был главным тренером по всем стилям, с 2017 по 2021 год - спортивным директором, а с 2022 по 2024 год - главным тренером по греко-римской борьбе.

По данным YLE, Лаппалайнен вновь претендовал на должность тренера в Финляндии, но не был избран. Также была изменена общая структура подготовки. Если изначально планировалось готовиться к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе с двумя главными тренерами, теперь остался только один - Марко Корпела.

Причиной произошедшего называют неудачные результаты на Олимпийских играх в Париже. Два финских борца, Йонни Сарккинен (22 года) и Арви Саволайнен (26 лет), ограничились лишь тремя поединками на двоих.

Теперь развитие спорта в Финляндии, похоже, станет еще сложнее. Согласно новой стратегии национальной федерации, Марко Корпела должен будет отвечать за все стили борьбы на высшем уровне, а также следить за работой и развитием сборных различных возрастных категорий.

Спортсмены уже ранее выражали обеспокоенность компетенцией Марко Корпелы. По словам людей, тесно связанных с борьбой, у него недостаточно опыта в ежедневной тренировочной работе.

По информации YLE, в финскую федерацию борьбы поступило письмо с жалобой от четырех борцов. В нем, в первую очередь, выражается возмущение отказом от услуг Юхи Лаппалайнена. Кроме того, спортсмены выразили разочарование тем, что их не привлекли к процессу выбора нового главного тренера.

Под руководством Лаппалайнена значительного прогресса добились лучшие финские борцы последних лет, призеры чемпионатов Европы Элиас Куосманен и Арви Саволайнен.