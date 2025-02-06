У Таллинна нет своего мобильного приложения для общественного транспорта. А что, кому-то нужно?

Местные энтузиасты выкладывают в Google Play и App Store приложения кустарного производства – да, они ничего не стоят, но и функционал у них так или иначе ограничен.

Есть на рынке и немногочисленные международные игроки, предлагающие свои услуги за деньги либо с навязчивой рекламой.

Почему у Таллинна, в отличие от многих крупных городов Европы, до сих пор нет собственного качественного приложения для общественного транспорта – полноценного, удобного, бесплатного, доступного как местным жителям, так и туристам, остается загадкой.

Нужно ли городу подобное приложение? Сколько это может стоить, какие есть варианты финансирования, какой опыт и где перенять?

Гость подкаста – Илья Зверев, картограф, программист, автор мобильного приложения Easy Transit Tallinn.

На запрос Rus.Postimees столичный Департамент транспорта дал вполне однозначный ответ: запускать собственное мобильное приложение город Таллинн не собирается.

«Таллиннский департамент транспорта рекомендует использовать официальный сайт transport.tallinn.ee для просмотра расписаний и отслеживания информации в режиме реального времени. Сайт доступен как в компьютерной, так и в мобильной версии», - сообщает специалист по коммуникации департамента транспорта Роберта Вальтенберг.

Чиновники, судя по всему, уверены, что сайта transport.tallinn.ee народу вполне достаточно.

Просто хобби: приложение Easy Transit Tallinn Илья Зверев делал для себя по вечерам около двух месяцев. Фото: Erakogu