Удивительное дело: в Таллинне – европейской столице с населением свыше 437 000 человек – до сих пор нет полноценного бесплатного приложения для общественного транспорта.
У Таллинна нет своего мобильного приложения для общественного транспорта. А что, кому-то нужно?
Местные энтузиасты выкладывают в Google Play и App Store приложения кустарного производства – да, они ничего не стоят, но и функционал у них так или иначе ограничен.
Есть на рынке и немногочисленные международные игроки, предлагающие свои услуги за деньги либо с навязчивой рекламой.
Почему у Таллинна, в отличие от многих крупных городов Европы, до сих пор нет собственного качественного приложения для общественного транспорта – полноценного, удобного, бесплатного, доступного как местным жителям, так и туристам, остается загадкой.
Нужно ли городу подобное приложение? Сколько это может стоить, какие есть варианты финансирования, какой опыт и где перенять?
Гость подкаста – Илья Зверев, картограф, программист, автор мобильного приложения Easy Transit Tallinn.
На запрос Rus.Postimees столичный Департамент транспорта дал вполне однозначный ответ: запускать собственное мобильное приложение город Таллинн не собирается.
«Таллиннский департамент транспорта рекомендует использовать официальный сайт transport.tallinn.ee для просмотра расписаний и отслеживания информации в режиме реального времени. Сайт доступен как в компьютерной, так и в мобильной версии», - сообщает специалист по коммуникации департамента транспорта Роберта Вальтенберг.
Чиновники, судя по всему, уверены, что сайта transport.tallinn.ee народу вполне достаточно.
Тем временем весь мир (и мы с вами, обычные пассажиры таллиннских автобусов и трамваев) активно пользуется мобильными приложениями, не привязанными к браузеру: вопрос в первую очередь в быстроте и практичности, констатирует эксперт.
«Они вообще пробовали пользоваться своим сайтом с мобильных телефонов? Это же просто чудовищно неудобно», - констатирует Илья Зверев.
Что касается туристов, то тут вообще беда: локальный сайт с расписанием общественного транспорта Таллинна под их нужды и предпочтения адаптирован крайне плохо, продолжает он.
Сам Зверев три года назад решил для себя проблему довольно оригинальным способом: написал, что называется, «на коленке» небольшое мобильное приложение Easy Transit Tallinn и вывесил его бесплатно (и без встроенной рекламы, что важно!) для всех желающих в Google Play и App Store.
Согласно статистике, пользователи предпочитают проводить 85-90% времени в своих смартфонах, используя мобильные приложения, и лишь 10-15% времени тратят на мобильные версии сайтов.
Источник: asoworld.com
«Tallinna Transpordiamet уже публикует всю необходимую информацию: остановки, отправления, расписания на ближайшие месяцы. Все, что нужно – это собрать ее воедино и сделать нормальный интерфейс», - поясняет Илья Зверев.
Самодельное приложение вполне себе работает до сих пор, другое дело, что функционал оно обеспечивает лишь базовый, продолжает он.
«Идеальное приложение должно спонсироваться местным транспортным агентством, как это делается во всех крупных городах. Однако власти Таллинна почему-то не стремятся общаться ни с кем из разработчиков мобильных приложений – ни с крупными, ни с мелкими», - дополняет картину эксперт.
О чем еще говорим в подкасте:
- Сколько может стоить разработка и поддержка качественного мобильного приложения для общественного транспорта крупного города?
- Какие функции востребованы пассажирами в первую очередь?
- Есть ли у Таллинна специфика, которую непременно нужно учитывать?
- Какие европейские города могли бы поделиться успешным опытом создания подобных приложений?
- Возможные варианты финансирования: город, государство, поддержка фондов ЕС?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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