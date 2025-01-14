Сотрудник контрразведки ФСБ Владимир Фещенко был застрелен в одном из зданий Минобороны РФ в центре Москвы. Российские СМИ сообщают, что причиной убийства стал бытовой конфликт с военным, подозреваемый задержан, пишет Deutsche Welle.
В центре Москвы застрелен сотрудник контрразведки ФСБ
Сотрудник департамента контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Владимир Фещенко был найден мертвым в здании Минобороны РФ на Ольховой улице в центре Москвы, сообщило во вторник, 14 января, агентство ТАСС. «В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», - сказал источник агентства.
Собеседник ТАСС уточнил, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Источник, знакомый с ходом следствия, рассказал агентству РБК, что основной версией является убийство по неосторожности. «Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», - уточнил он.
Фещенко - чемпион России по гиревому спорту
ФСБ сообщала о предотвращении терактов против военных РФ.
26 декабря Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила серию террористических актов против высокопоставленных российских военных и их родственников, которые якобы готовили украинские спецслужбы. В ФСБ сообщили о задержании четверых граждан России, якобы причастных к подготовке этих покушений, и об изъятии у них «самодельных взрывных устройств и средств связи».
Высокопоставленные офицеры РФ, которые могли стать целями атак, принимают участие в полномасштабной войне РФ в Украине, уточнили в ФСБ.
Убийство генерала Кириллова в Москве
17 декабря в Москве были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов. Следователи полагают, что взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный около подъезда, из которого они выходили. The Wall Street Journal, Reuters и «Укринформ», ссылаясь на источники, писали о причастности к взрыву украинских спецслужб. Источник в СБУ рассказал медиакомпании ВВС, что Кириллов был ликвидирован в результате «спецоперации» как «военный преступник».
В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show заявил, что Киев не использует террористические методы, а «решения по тому или иному генералу принимаются на поле боя».
Следственный комитет России объявил о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова - гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. Ему предъявлено обвинение в терроризме.
13 января стало известно, что по делу об убийстве генерала Кириллова задержаны двое уроженцев Ингушетии. Как сообщил «Коммерсант», мужчин, имена которых не называются, задержали в Сибири. Сейчас они находятся под административными арестами по статьям о неповиновении полицейским и мелком хулиганстве, а в конце января их планируют переправить в Москву для следственных действий.
По версии ФСБ, перед убийством Кириллова задержанные сняли жильё в Подмосковье для предполагаемого исполнителя преступления, уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова. После убийства они уехали в Сибирь.