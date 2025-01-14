В центре Москвы застрелен сотрудник контрразведки ФСБ

Сотрудник департамента контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Владимир Фещенко был найден мертвым в здании Минобороны РФ на Ольховой улице в центре Москвы, сообщило во вторник, 14 января, агентство ТАСС. «В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», - сказал источник агентства.

Собеседник ТАСС уточнил, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Источник, знакомый с ходом следствия, рассказал агентству РБК, что основной версией является убийство по неосторожности. «Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», - уточнил он.

Фещенко - чемпион России по гиревому спорту

ФСБ сообщала о предотвращении терактов против военных РФ.

26 декабря Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила серию террористических актов против высокопоставленных российских военных и их родственников, которые якобы готовили украинские спецслужбы. В ФСБ сообщили о задержании четверых граждан России, якобы причастных к подготовке этих покушений, и об изъятии у них «самодельных взрывных устройств и средств связи».

Высокопоставленные офицеры РФ, которые могли стать целями атак, принимают участие в полномасштабной войне РФ в Украине, уточнили в ФСБ.

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