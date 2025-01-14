Шестимесячный Euribor в понедельник по сравнению с пятницей вырос на 0,014 процентных пункта до отметки 2,655 процента.
Шестимесячный Euribor в очередной раз неприятно удивил
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Европейский центральный банк по итогам заседания 12 октября 2024 года вновь снизил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов - до 3%.
Совет решил с 18 декабря утвердить ставку по депозитам на уровне 3,00 процента, процентную ставку по основным операциям рефинансирования - 3,12 процента, а ставку маржинальной кредитной линии - 3,4 процента.