Трудно вообразить, какую боль испытывает человек, который неделями, месяцами или даже годами ничего не слышал о брате или отце, ушедших на фронт, или о бабушке, потерявшей связь с внешним миром, спасаясь от бомб. В начале полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, свои двери открыло бюро Центрального агентства Международного комитета Красного Креста (МККК) по розыску пропавших без вести: там пытаются узнать, что произошло с десятками тысяч пропавших без вести по обе стороны линии фронта.

В начале развязанной Россией войны телефоны в офисе в Версуа, пригороде Женевы, разрывались от звонков людей, отчаянно ищущих своих близких. Диспетчеры колл-центра принимали звонки и просили предоставить необходимую информацию: личные данные пропавшего, когда последний раз выходил на связь, где его могли задержать и все контактные данные на случай поступления новой информации.

Бывший диспетчер колл-центра, а ныне руководитель команды по поиску пропавших без вести в бюро, Наталья Новик рассказала Postimees, что в соответствии с Женевскими конвенциями сотрудники обязаны выслушивать позвонивших нуждающихся и не имеют права прекращать разговор. Часто им приходилось общаться с разгневанными людьми, которые были разочарованы, что их близких до сих пор не удалось найти в хаосе войны.