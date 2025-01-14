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Генсекретарь НАТО похвалил ответные меры Финляндии на повреждения подводных кабелей

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Jussi Nukari

Сегодня в Хельсинки собрались лидеры стран Балтийского региона и договорились о том, что будут предотвращать разрушение критической инфраструктуры в этом районе путем увеличения присутствия НАТО.

«Страны Балтийского региона должны быть на шаг впереди тех, кто пытается нанести ущерб нашим обществам», - сказал президент Финляндии Александр Стубб, который пригласил лидеров стран Балтии в Хельсинки, отметив, что в настоящее время идет гибридная война.

Одним из решений было то, что Финляндия отправит союзникам по НАТО подробный отчет о том, как были предприняты действия для быстрого прекращения и привлечения к ответственности российский танкер Eagle S, который повредил инфраструктуру на дне моря. Это может стать примером для действий в аналогичных ситуациях в будущем, сообщает Helsingin Sanomat.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше контролировать ситуацию. Мы также можем предпринять шаги, чтобы это больше не повторилось, - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на той же пресс-конференции. - Кибератаки и саботаж усилились в странах НАТО, но также усилились совместные меры для борьбы с ними».

Рютте отметил, что в Балтийском море будет запущена специальная миссия НАТО «Baltic Sentry», для которой будут собраны корабли, самолеты и дроны, выполняющие задачи по патрулированию.

Однако, сколько именно сил будет направлено на защиту Балтийского региона, он не уточнил, ссылаясь на соображения безопасности. «Нужное количество в нужном месте», - ответил Рютте на вопрос журналистов, поднятый на пресс-конференции.

Он также похвалил Финляндию за быструю реакцию на недавнее нарушение инфраструктуры, в результате которого был задержан нефтяной танкер Eagle S, повредивший подводную инфраструктуру.

По мнению Стубба, полностью предотвратить все акты саботажа невозможно, поэтому необходимо, чтобы одновременно функционировали несколько соединений кабелей и объектов энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил на пресс-конференции после саммита, что важным аспектом является скорость ликвидации ущерба, нанесенного инфраструктуре, в том числе восстановление труб и кабелей. «Мы должны послать четкий сигнал, что нашу критическую инфраструктуру трогать нельзя, и что это приведет к последствиям», - заявил Михал.

«На Балтийском море у нас должен быть всегда на страже один корабль, который сможет обеспечить быструю починку инфраструктуры», — добавил Стубб.

«Эстония усиливает контроль за судами, которые ходят по Балтийскому морю. В июне мы проверили более 300 нефтяных танкеров, из которых более 200 не смогли предоставить доказательства наличия страховки», - цитирует Helsingin Sanomat слова Михала, который описал теневой флот как «бомбу замедленного действия».

Тем не менее, Михал подтвердил, что отключение России от электросети будет осуществлено. Препятствовать этому шагу с помощью саботажа невозможно. «В Эстонии разработаны резервные системы для десинхронизации, а также резервные системы для резервных систем», - добавил он.

На саммите лидеры стран Балтийского региона приняли совместный так называемый меморандум по защите. Были собраны рабочие группы из юристов и экспертов, которые начнут анализировать, какие возможности для предотвращения и борьбы с гибридными атаками предоставляет международное морское право.

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