Генсекретарь НАТО похвалил ответные меры Финляндии на повреждения подводных кабелей

«Страны Балтийского региона должны быть на шаг впереди тех, кто пытается нанести ущерб нашим обществам», - сказал президент Финляндии Александр Стубб, который пригласил лидеров стран Балтии в Хельсинки, отметив, что в настоящее время идет гибридная война.

Одним из решений было то, что Финляндия отправит союзникам по НАТО подробный отчет о том, как были предприняты действия для быстрого прекращения и привлечения к ответственности российский танкер Eagle S, который повредил инфраструктуру на дне моря. Это может стать примером для действий в аналогичных ситуациях в будущем, сообщает Helsingin Sanomat.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше контролировать ситуацию. Мы также можем предпринять шаги, чтобы это больше не повторилось, - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на той же пресс-конференции. - Кибератаки и саботаж усилились в странах НАТО, но также усилились совместные меры для борьбы с ними».

Рютте отметил, что в Балтийском море будет запущена специальная миссия НАТО «Baltic Sentry», для которой будут собраны корабли, самолеты и дроны, выполняющие задачи по патрулированию.

Однако, сколько именно сил будет направлено на защиту Балтийского региона, он не уточнил, ссылаясь на соображения безопасности. «Нужное количество в нужном месте», - ответил Рютте на вопрос журналистов, поднятый на пресс-конференции.