Сегодня в Хельсинки собрались лидеры стран Балтийского региона и договорились о том, что будут предотвращать разрушение критической инфраструктуры в этом районе путем увеличения присутствия НАТО.
Генсекретарь НАТО похвалил ответные меры Финляндии на повреждения подводных кабелей
«Страны Балтийского региона должны быть на шаг впереди тех, кто пытается нанести ущерб нашим обществам», - сказал президент Финляндии Александр Стубб, который пригласил лидеров стран Балтии в Хельсинки, отметив, что в настоящее время идет гибридная война.
Одним из решений было то, что Финляндия отправит союзникам по НАТО подробный отчет о том, как были предприняты действия для быстрого прекращения и привлечения к ответственности российский танкер Eagle S, который повредил инфраструктуру на дне моря. Это может стать примером для действий в аналогичных ситуациях в будущем, сообщает Helsingin Sanomat.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше контролировать ситуацию. Мы также можем предпринять шаги, чтобы это больше не повторилось, - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на той же пресс-конференции. - Кибератаки и саботаж усилились в странах НАТО, но также усилились совместные меры для борьбы с ними».
Рютте отметил, что в Балтийском море будет запущена специальная миссия НАТО «Baltic Sentry», для которой будут собраны корабли, самолеты и дроны, выполняющие задачи по патрулированию.
Однако, сколько именно сил будет направлено на защиту Балтийского региона, он не уточнил, ссылаясь на соображения безопасности. «Нужное количество в нужном месте», - ответил Рютте на вопрос журналистов, поднятый на пресс-конференции.
Он также похвалил Финляндию за быструю реакцию на недавнее нарушение инфраструктуры, в результате которого был задержан нефтяной танкер Eagle S, повредивший подводную инфраструктуру.
По мнению Стубба, полностью предотвратить все акты саботажа невозможно, поэтому необходимо, чтобы одновременно функционировали несколько соединений кабелей и объектов энергетической инфраструктуры.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил на пресс-конференции после саммита, что важным аспектом является скорость ликвидации ущерба, нанесенного инфраструктуре, в том числе восстановление труб и кабелей. «Мы должны послать четкий сигнал, что нашу критическую инфраструктуру трогать нельзя, и что это приведет к последствиям», - заявил Михал.
«На Балтийском море у нас должен быть всегда на страже один корабль, который сможет обеспечить быструю починку инфраструктуры», — добавил Стубб.
«Эстония усиливает контроль за судами, которые ходят по Балтийскому морю. В июне мы проверили более 300 нефтяных танкеров, из которых более 200 не смогли предоставить доказательства наличия страховки», - цитирует Helsingin Sanomat слова Михала, который описал теневой флот как «бомбу замедленного действия».
Тем не менее, Михал подтвердил, что отключение России от электросети будет осуществлено. Препятствовать этому шагу с помощью саботажа невозможно. «В Эстонии разработаны резервные системы для десинхронизации, а также резервные системы для резервных систем», - добавил он.
На саммите лидеры стран Балтийского региона приняли совместный так называемый меморандум по защите. Были собраны рабочие группы из юристов и экспертов, которые начнут анализировать, какие возможности для предотвращения и борьбы с гибридными атаками предоставляет международное морское право.