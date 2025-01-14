Прогнозы не предвещают повышения уровня воды в Эмайыги до критической отметки, но власти города начеку

По состоянию на 9 часов утра во вторник уровень воды в Эмайыги составлял 204 см над Амстердамским футштоком, по прогнозу Агентства окружающей среды, растаявший снег может повысить уровень воды до 220-230 см.

Ситуация станет критической, если уровень воды составит 254 см, но на это прогнозы сейчас не указывают. Горуправа следит за ситуацией и готова при необходимости быстро отреагировать.

По словам вице-мэра Раймонда Тамма, сейчас горуправа в своей деятельности руководствуется прогнозами Агентства окружающей среды. «Согласно прогнозам, уровень воды в Эмайыги может достичь критической отметки, если к таянию снега добавится сильный дождь. На данный момент прогнозы не обещают столь сильных дождей».

В то же время, горуправа готова оперативно отреагировать, если уровень воды серьезно поднимется. «В низинах нужно при необходимости перекрыть места стока в реку ливневых и грунтовых вод, чтобы вода не потекла вспять. Мы постоянно следим за ситуацией и если она станет критической, мы сообщим об этом», - добавил Тамм.

В расположенных низко районах Супилинн, Юлейыэ и Вана-Ихасте горуправа рекомендует горожанам проверить подвалы домов, чтобы быть готовыми на тот случай, если вода через почву начнет проникать в подвалы.