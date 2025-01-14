Признанию Трампа виновным помешала его победа на выборах

Доклад, в котором подробно изложены выводы команды Смита по итогам расследования, обнародован 14 января министерством юстиции США. В первой части документа описываются действия Трампа, в том числе попытки оказать давление на должностных лиц, найти альтернативных выборщиков и побудить своих сторонников протестовать против результатов голосования.

«Если бы не избрание Трампа и его неизбежное возвращение на пост президента, найденных доказательств было бы достаточно для вынесения обвинительного приговора в суде», - указывается в докладе.

Незаконное удержание секретных документов

Вторая часть доклада Смита, где рассказываются подробности расследования о незаконном удержании секретных документов, которые Трамп не передал в Национальный архив по окончании его первого президентского срока, засекречена из-за продолжающегося судебного разбирательства против соратников избранного президента, пишет в свою очередь британская газета The Guardian.

В своем докладе Джек Смит упоминает попытки Дональда Трампа изменить результаты «свободных и справедливых выборов», а также что тот поощрял «насилие против оппонентов» в период между днем выборов в ноябре 2020 года и 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий.

Ответственность за нападение на Капитолий спецпрокурор Смит возложил на Трампа. В докладе он, в частности, цитирует слова нескольких фигурантов дела о нападении, которые говорили, что думали, что они действуют от имени Трампа.

Ходатайство о снятии обвинений

11 января стало известно, что Джек Смит подал в отставку с поста спецпрокурора. После того как в ноябре 2024 года Дональд Трамп победил на выборах президента, Смит подал федеральному судье в Вашингтоне ходатайство о снятии с Трампа всех обвинений. Спецпрокурор заявил, что стремится снять обвинения перед инаугурацией Трампа, поскольку Минюст США не уполномочен преследовать действующего президента страны.

В январе судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил Трампу безусловное освобождение по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Таким образом, у Трампа будет судимость, но ему не грозят ни тюремный срок, ни денежный штраф. Это было единственное из оставшихся уголовных дел против Трампа, которое дошло до вынесения приговора.

Дело о незаконном хранении секретных документов было прекращено в июле 2024 года, а в ноябре было закрыто дело о штурме Капитолия в 2021 году. Еще одно дело, связанное с попыткой помешать утверждению итогов президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было надолго приостановлено из-за дисквалификации окружного прокурора Фани Уиллис.