Российское новостное агентство ТАСС сообщает, что Россия планирует подписать договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Подписание состоится во время визита президента Ирана в Россию, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Совместные планы России и Ирана, вероятно, не понравятся Трампу
Ранее в западных СМИ сообщалось, что Россия помогает Ирану завершить разработку технологий, необходимых для создания ядерного оружия. В условиях, когда Иран потерпел неудачи в военных операциях против Израиля, этот договор должен усилить его сдерживающий потенциал. Возможно, это в первую очередь стратегический жест, и содержание договора может быть незначительным.
Для президента России договор с Ираном предоставляет дополнительные рычаги на переговорах с новым президентом США. Иран, в свою очередь, прилагает значительные усилия для распространения в западных СМИ информации, подтверждающей его способность проводить ракетные и дроновые атаки. Ранее подобные сведения о военных объектах в СМИ не появлялись. Это указывает на крайне тяжелую ситуацию с военными возможностями Ирана.
Пресс-секретарь администрации президента России отказался комментировать СМИ тему северокорейских солдат. По его словам, неизвестно что из утверждений Украины о северокорейских военных является правдой, а что нет. Таким образом, было подтверждено, что эта тема чрезвычайно неудобна для России.
Украинская военная разведка (ГУР) вчера заявила, что северокорейские солдаты действуют преимущественно в составе российских подразделений морской пехоты. На основании имеющихся данных ГУР заключает, что, хотя среди северокорейских солдат есть бойцы с разным уровнем подготовки, их используют только в пехотных атаках.
Украинское подразделение, специализирующееся на управлении боевыми дронами (полк К-2), сообщило о получении около 7000 заявок на вступление. Недавно в Украине было разрешено армии и Национальной гвардии самостоятельно набирать новых бойцов. В 2024 году К-2 вырос из батальона в полноценный полк. Управление дронами в прифронтовой зоне крайне опасно, и операторы дронов находятся под пристальным наблюдением вражеской разведки. Украинская дроновая индустрия без операторов не может в полной мере реализовать свои возможности. Помимо полка К-2, быстрыми темпами растут и другие известные подразделения, использующие дроны. Можно предположить, что в этой сфере украинская армия в настоящее время является самой эффективной в мире.
В Брянской области России произошел крупный ракетный удар по химическому заводу, расположенному примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Российские СМИ утверждают, что атака была произведена ракетами ATACMS, но эксперты считают маловероятным их использование для удара по объекту оборонной промышленности. Также поступали сообщения о дроновых атаках и взрывах в Тульской области.
Ранним утром в российских социальных сетях начала распространяться информация о новой дроновой атаке на нефтехранилище в городе Энгельс. По состоянию на вечер вчерашнего дня последствия предыдущей атаки еще не были полностью устранены, однако пожар удалось взять под контроль. В результате ночной атаки вспыхнул новый пожар, но его масштаб пока неизвестен.
Сегодня рано утром поступили сообщения, что дроны атаковали предприятие «Оргсинтез» в районе Казани, столицы Татарстана, в результате чего на территории завода начался крупный пожар. Под удар попали газовые резервуары, необходимые для функционирования предприятия. Этот завод является единственным в России, который производит пластики и другие критически важные материалы для оборонной промышленности.
Российская армия продолжает атаки иранскими дронами. Попадания фиксируются лишь в отдельных случаях в прифронтовых зонах. Последний крупный ракетный удар России произошел более трех недель назад. Ранее, когда удары наносились по энергетической инфраструктуре Украины, они происходили примерно раз в две недели. Сейчас Россия, возможно, накапливает ракеты для проведения более масштабной атаки. Украинская разведка уверена, что российская армия не способна одновременно запустить более 140 ракет различных типов, учитывая доступные платформы, логистику и прочие факторы.
Вчера российские СМИ сообщили, что впервые удалось использовать штурмовик Су-34 для запуска ракеты «Кинжал». До сих пор эти ракеты могли запускать только истребители МиГ-31, которых в России крайне мало, как и самих ракет «Кинжал». Поскольку ракета запускается с воздуха и обладает гиперзвуковой скоростью, у украинской ПВО остается крайне мало времени для реагирования. Именно поэтому при взлете такого истребителя воздушная тревога объявляется по всей Украине.
Некоторые украинские эксперты сомневаются, действительно ли Су-34 способен нести ракету «Кинжал». Возможно, это информационная операция, направленная на дезориентацию украинской системы противовоздушной обороны. МиГ-31 в российской армии очень мало, и их использование для отвлечения украинской ПВО слишком затратно. В то же время штурмовиков Су-34 произведено значительно больше, и их производство может быть продолжено.
Если украинской ПВО придется реагировать на каждый взлет Су-34 так же, как на взлет МиГ-31, это создаст значительное напряжение и вызовет путаницу среди украинских военных. Кроме того, на фоне успехов украинской ракетной и дроновой индустрии российские власти стремятся представить в медиа новые достижения своей военной промышленности.
Ситуация на фронте
Количество атак российской армии на фронте вчера вернулось к среднему уровню предыдущих недель, что, в свою очередь, ниже показателей ноября и декабря. Небольшой рост наблюдался также в активности тактической авиации.
В Курской области продолжаются взаимные атаки, но инициатива находится в руках российской армии. Вчера появились визуальные подтверждения значительных потерь среди северокорейских солдат. В социальных сетях распространилась информация, что российские подразделения якобы проникли на территорию Сумской области Украины. Похоже, что это был рейд диверсионной группы с целью отвлечь внимание украинского командования или создать панику в социальных сетях.
Украинские СМИ сообщают, что Северная Корея передала российской армии свою систему ПВО, которую доставили в Курскую область. Сообщается, что российские местные командиры приняли эту систему за украинскую и уничтожили её. История началась с того, что российская армия распространила видеоролик, на котором якобы уничтожается украинская система ПВО. Эта информация выглядит запутанной и требует подтверждения, но она указывает на проблемы российской армии с интеграцией иностранных подразделений в свои операции. Оборудование и подготовка северокорейских войск основаны на тех же стандартах, что и в российской армии.
На харьковском направлении продолжаются локальные позиционные бои.
На купянском и лиманском направлениях темпы атак остаются ниже, чем в последние месяцы прошлого года, и линия фронта существенно не изменилась. Более активные атаки вчера наблюдались в районе населённого пункта Белогоровка на северском направлении, но успеха российские войска не добились.
Интенсивные атаки продолжались в городе Часов Яр и его окрестностях. По итогам последних дней российская армия смогла добиться некоторого продвижения. На торецком направлении российские силы вчера провели крайне интенсивные атаки. Украинская армия удерживает позиции на северной окраине города, но большая часть населённого пункта находится под контролем российских подразделений или в «серой зоне».
На покровском направлении интенсивность атак российской армии вчера ещё больше возросла, но продвижение в отдельных точках оказалось крайне затруднительным. Большинство атак проводят небольшие пехотные подразделения, бронетехника используется редко. Для украинской армии проблемой остаётся деятельность российской авиации. Юго-западнее Донецка интенсивность атак российских сил в последние дни остаётся ниже, чем в предыдущие недели и месяцы.
На южном фронте российская армия сохраняет пассивность.