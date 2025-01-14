Ранее в западных СМИ сообщалось, что Россия помогает Ирану завершить разработку технологий, необходимых для создания ядерного оружия. В условиях, когда Иран потерпел неудачи в военных операциях против Израиля, этот договор должен усилить его сдерживающий потенциал. Возможно, это в первую очередь стратегический жест, и содержание договора может быть незначительным.

Для президента России договор с Ираном предоставляет дополнительные рычаги на переговорах с новым президентом США. Иран, в свою очередь, прилагает значительные усилия для распространения в западных СМИ информации, подтверждающей его способность проводить ракетные и дроновые атаки. Ранее подобные сведения о военных объектах в СМИ не появлялись. Это указывает на крайне тяжелую ситуацию с военными возможностями Ирана.

Пресс-секретарь администрации президента России отказался комментировать СМИ тему северокорейских солдат. По его словам, неизвестно что из утверждений Украины о северокорейских военных является правдой, а что нет. Таким образом, было подтверждено, что эта тема чрезвычайно неудобна для России.

Украинская военная разведка (ГУР) вчера заявила, что северокорейские солдаты действуют преимущественно в составе российских подразделений морской пехоты. На основании имеющихся данных ГУР заключает, что, хотя среди северокорейских солдат есть бойцы с разным уровнем подготовки, их используют только в пехотных атаках.