Байден: восстановление Лос-Анджелеса потребует десятков миллиардов долларов

«Возвращение Лос-Анджелеса в то состояние, в котором он был, потребует десятков миллиардов долларов», - отметил президент, уходящий с должности.

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес предъявил обвинения по меньшей мере десяти лицам в преступлениях, совершенных во время лесных пожаров, сообщили такие СМИ, как CNN и The New York Times.

Прокурор Натан Хочман уточнил, что девять человек обвиняются в ограблениях, а один - в поджоге. При этом он отметил, что поджог не связан с крупными природными пожарами.

В природных пожарах, вспыхнувших на прошлой неделе в районе Лос-Анджелеса, погибло по меньшей мере 24 человека.

В понедельник число людей, получивших приказ об эвакуации из-за пожаров, снизилось до примерно 92 000. Всего эвакуационные распоряжения получили около 180 000 человек.

В результате пожаров уничтожено более 12 000 зданий, а площадь выжженной территории превышает 16 000 гектаров.

Ветер усилился в понедельник вечером по местному времени, и власти выпустили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности, действующее с утра вторника до второй половины дня среды. Это предупреждение самого высокого уровня было объявлено уже дважды за последнюю неделю.