Благотворительная организация SAB UA приглашает на уникальное мероприятие - творческий вечер-аукцион с известными журналистами и аналитиками Айдером Муждабаевым и Аркадием Бабченко.
Мероприятие под названием «Трамп, НАТО, Третья мировая…» состоится в пабе Irish Stroomi по адресу Туулемаа, 20 в Таллинне в пятницу, 17 января.
Двери открываются в 18.30, начало самого мероприятия - в 19:00.
Этот вечер станет откровенной дискуссией о самых острых вопросах мировой политики в контексте российской агрессии против Украины:
• Будет ли третья мировая война?
• Зачем Дональду Трампу Гренландия?
Ведущие аналитики поделятся своими экспертными взглядами на глобальные вызовы и угрозы, которые напрямую связаны с войной в Украине, влиянием на международную безопасность и будущее Европы.
В программе мероприятия:
• Открытая дискуссия с Айдером Муждабаевым и Аркадием Бабченко на актуальные мировые темы.
• Творческий аукцион с уникальными и ценными лотами.
• Моментальная лотерея и вручение приза за лучший вопрос.
Вход на мероприятие - за благотворительный взнос от 15 евро. Все собранные средства будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины (ЗСУ).
Участникам вечера предоставляется уникальная возможность услышать профессиональные оценки международной обстановки сквозь призму войны в Украине.
Благотворительная организация SAB UA призывает принять участие во встрече и поддержать тех, кто защищает Украину!