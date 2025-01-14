Мероприятие под названием «Трамп, НАТО, Третья мировая…» состоится в пабе Irish Stroomi по адресу Туулемаа, 20 в Таллинне в пятницу, 17 января.

Двери открываются в 18.30, начало самого мероприятия - в 19:00.

Этот вечер станет откровенной дискуссией о самых острых вопросах мировой политики в контексте российской агрессии против Украины:

• Будет ли третья мировая война?

• Зачем Дональду Трампу Гренландия?

Ведущие аналитики поделятся своими экспертными взглядами на глобальные вызовы и угрозы, которые напрямую связаны с войной в Украине, влиянием на международную безопасность и будущее Европы.

В программе мероприятия:

• Открытая дискуссия с Айдером Муждабаевым и Аркадием Бабченко на актуальные мировые темы.

• Творческий аукцион с уникальными и ценными лотами.

• Моментальная лотерея и вручение приза за лучший вопрос.

Вход на мероприятие - за благотворительный взнос от 15 евро. Все собранные средства будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины (ЗСУ).

Участникам вечера предоставляется уникальная возможность услышать профессиональные оценки международной обстановки сквозь призму войны в Украине.

Благотворительная организация SAB UA призывает принять участие во встрече и поддержать тех, кто защищает Украину!