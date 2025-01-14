Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась с израильтянами, родственники которых до сих пор остаются в заложниках у террористов.
Кая Каллас встретилась с родственниками заложников ХАМАС
«Было чрезвычайно трогательно встретиться с семьями заложников, которые все еще находятся в плену у ХАМАС в секторе Газа. Не знать судьбу своих близких невыносимо. Все заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно», - написала Кая Каллас днем 14 января в своем аккаунте в соцсети X, публикуя фотографию со встречи.
It was extremely moving to sit down with the families of hostages still in Hamas captivity in Gaza.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 14, 2025
To not know the fate of your loved ones is unbearable.
Every hostage must be released, immediately and unconditionally. pic.twitter.com/UOJ0U4rfKU
За два дня до этого мероприятия Кая Каллас посетила Саудовскую Аравию, где приняла участие во встрече ведущих дипломатов стран Ближнего Востока и Европы для обсуждения ситуации в Сирии.
Аналитики утверждают, что Саудовская Аравия, крупнейшая экономика Ближнего Востока, стремится усилить свое влияние в Сирии после того, как возглавляемые исламистами повстанцы свергли Башара Асада в декабре 2024 года.
Проиранские группировки в Сирии не вошли в число союзников новых властей Сирии. Террористы ХАМАС известны своими тесными связями с иранским режимом.
Ранее во вторник израильские СМИ опубликовали список заложников, которые могут быть освобождены в ближайшее время «в рамках новой сделки с ХАМАСом».
«Ранее этот список публиковало издание "Аш-Шарк аль-Аусат". Однако офис премьер-министра Израиля опровергал сообщения о том, что ХАМАС предоставил Израилю список заложников. Речь идет о списке, который согласовывался более полугода назад, но из него исключено имя 53-летнего Юсуфа Хамиса аз-Зиадны, тело которого, как и останки его сына Хамзы, на прошлой неделе нашли в Газе и вернули в Израиль», - отмечает Newsru.co.il.
Крупнейший в истории Израиля теракт произошел 7 октября 2023 года, когда группы террористов ХАМАС напали на южные районы страны, убив больше 1200 мирных жителей, ранив несколько тысяч и забрав в заложники 253 человека.