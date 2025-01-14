Кая Каллас встретилась с родственниками заложников ХАМАС

«Было чрезвычайно трогательно встретиться с семьями заложников, которые все еще находятся в плену у ХАМАС в секторе Газа. Не знать судьбу своих близких невыносимо. Все заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно», - написала Кая Каллас днем 14 января в своем аккаунте в соцсети X, публикуя фотографию со встречи.

It was extremely moving to sit down with the families of hostages still in Hamas captivity in Gaza.



To not know the fate of your loved ones is unbearable.



Every hostage must be released, immediately and unconditionally. pic.twitter.com/UOJ0U4rfKU — Kaja Kallas (@kajakallas) January 14, 2025

За два дня до этого мероприятия Кая Каллас посетила Саудовскую Аравию, где приняла участие во встрече ведущих дипломатов стран Ближнего Востока и Европы для обсуждения ситуации в Сирии.

Аналитики утверждают, что Саудовская Аравия, крупнейшая экономика Ближнего Востока, стремится усилить свое влияние в Сирии после того, как возглавляемые исламистами повстанцы свергли Башара Асада в декабре 2024 года.

Проиранские группировки в Сирии не вошли в число союзников новых властей Сирии. Террористы ХАМАС известны своими тесными связями с иранским режимом.

Ранее во вторник израильские СМИ опубликовали список заложников, которые могут быть освобождены в ближайшее время «в рамках новой сделки с ХАМАСом».

«Ранее этот список публиковало издание "Аш-Шарк аль-Аусат". Однако офис премьер-министра Израиля опровергал сообщения о том, что ХАМАС предоставил Израилю список заложников. Речь идет о списке, который согласовывался более полугода назад, но из него исключено имя 53-летнего Юсуфа Хамиса аз-Зиадны, тело которого, как и останки его сына Хамзы, на прошлой неделе нашли в Газе и вернули в Израиль», - отмечает Newsru.co.il.

Крупнейший в истории Израиля теракт произошел 7 октября 2023 года, когда группы террористов ХАМАС напали на южные районы страны, убив больше 1200 мирных жителей, ранив несколько тысяч и забрав в заложники 253 человека.