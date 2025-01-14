«Альтернатива для Германии» в преддверии выборов предлагает депортировать мигрантов и снова покупать российский газ

АдГ не осуждает агрессию Москвы и хочет снова закупать российский газ

Алис Вайдель с соратниками на партийной конференции в Ризе. Фото: EPA

В 85-страничном предвыборном манифесте АдГ война в Украине упоминается вскользь и без критики России. В документе говорится, что война разрушила европейский мирный порядок, а Украина должна быть нейтральным государством, без членства в ЕС и НАТО. Манифест предлагает отказаться от экономических санкций против России и не размещать в ФРГ американские ракеты средней дальности.

Один из основателей партии, депутат Бундестага Альбрехт Глазер, предложил включить в манифест осуждение российского вторжения в Украину и поведения Путина - однако 69 процентов из около 600 собравшихся проголосовали против.

Вайдель также пообещала в случае прихода ультраправых к власти ввести в эксплуатацию уцелевшую ветку газопровода «Северный поток» и снова закупать российский газ.

«Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, на это вы можете рассчитывать», - заявила лидер «Альтернативы для Германии».

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Партийная конференция. Снятая со спины женщина держит в руках синий плакат в форме сердца, на котором написано Alice für Deutschland. Фото: EPA