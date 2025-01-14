Аудит уборки снега в Таллинне: слабый контроль и невыполнимые цели

«Цели по обслуживанию дорог и улиц Таллинна, а также показатель для их оценки - 100 процентов дорожных сооружений должны соответствовать требованиям законодательства в среднем за календарный год - является невыполнимой», - говорится в аудите.

Из него следует, что контроль за выполнением работ был недостаточным: в зимний период больше всего проблем возникает с обслуживанием и проверкой тротуаров, лестниц и велосипедных дорожек.

Отмечается, что при подготовке тендеров не проводился анализ рынка, а Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства недооценил стоимость договоров.

Заключённые в 2022 году на невыгодных для города условиях договоры действуют до конца 2029 года.