Открывающиеся вне городской черты новые магазины создали сильную нагрузку на дорожное движение

Недавно открывшиеся крупные продуктовые магазины в Сымеру, а также рядом с Раквере, недалеко от перекрестка Моонакюла, привлекли в эти места и пешеходов, и автомобилистов. Пешеходы переживают за свою безопасность, а водители попадают в пробки, которые в часы пик могут быть в масштабах Раквере весьма значительными.