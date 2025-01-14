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Открывающиеся вне городской черты новые магазины создали сильную нагрузку на дорожное движение

Перевод: Павел Соболев
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Появление нового магазина Grossi в Сымеру стало порой приводить к напряженным ситуациям на соседних дорогах.
Появление нового магазина Grossi в Сымеру стало порой приводить к напряженным ситуациям на соседних дорогах. Фото: Ain Liiva

Недавно открывшиеся крупные продуктовые магазины в Сымеру, а также рядом с Раквере, недалеко от перекрестка Моонакюла, привлекли в эти места и пешеходов, и автомобилистов. Пешеходы переживают за свою безопасность, а водители попадают в пробки, которые в часы пик могут быть в масштабах Раквере весьма значительными.

И Департамент транспорта, и волостная управа Раквере знают о проблеме, они ведут переписку, а волость еще и разъясняет ситуацию в своих аккаунтах в социальных сетях.

Место перехода, но не переход

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