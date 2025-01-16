Столичный район Тонди: старейший памятник Таллинна, огромные казармы и новенький объект

Горб вынуждал автомобили забираться на него и ожидать, пока проедет поезд. Само собой, это было дико неудобно и на такой, казалось бы небольшой дороге, появлялись большие пробки, в которых стояли в том числе и автобусы, потому что нужно было ждать не просто проезда поезда, но и плюс добавлялось время загрузки и выгрузки пассажиров, а движение поездов в городе еще и достаточно частое.

После реконструкции проблема пробок на этой улице исчезла, так как исчезла их непосредственная причина. Полностью обновилась и вся прилегающая инфраструктура, например, появилась современная велопарковка, где также есть специальные опоры для самокатов, а для велосипедистов появилась станция ремонта и накачки шин велосипеда.

С обеих сторон появились удобные спуски с уровня дороги на железнодорожные перроны, благодаря чему можно быстро с поезда пересесть на трамвай в центр, или на автобус в Нымме или Вяйке-Ыйсмяэ. После реконструкции хаб стал еще более удобным и не требующим лишних телодвижений для пересадок, и в идеале именно от показателей простоты пересадки должны будут отталкиваться городские власти, когда начнется проектирование хаба рядом с Kristiine keskus, о необходимости которого уже говорят некоторые политики и чиновники.

Уникальный памятник