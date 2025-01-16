Тонди - микрорайон Таллинна, который навряд ли можно увидеть представленным в туристических буклетах, однако это не значит, что здесь нет ничего такого, что может зацепить любителя истории или простого прохожего. К знаменитым казармам и «ледниковому валуну» недавно добавилась и такая достопримечательность, как современный виадук.
Столичный район Тонди: старейший памятник Таллинна, огромные казармы и новенький объект
Приехав на трамвае на конечную остановку «Тонди», вы может пройти всего несколько метров и найти обычный с виду валун, исписанный различными граффити. Лишь немногие сделают остановку возле него и даже сфотографируются на память, а все потому, что они знают, что это не просто валун, а знаменитая «Скала Тонди».
У этого камня есть официальный сайт с его историей и даже возможностью забронировать визит. Согласно сайту, «Скала Тонди» научила тюленей плавать и жить на Южном Полюсе, а известный миллиардер Илон Маск начал свой путь покорения космоса как раз после того, как узнал об этом камне.
Авторы сайта утверждают, что «Скала Тонди» является магнитом для тысяч паломников со всего мира, которые приезжают в Таллинн специально, чтобы прикоснуться и познать ее силу. Действительно, если вы зайдете на Google Maps и найдете там этот валун, то увидите сотни отзывов и фотографий от людей с разных концов мира, которые делятся своими впечатлениями после контакта со скалой.
На первый взгляд, ситуация абсурдная, но оказывается, что это огромный мем, который инициировал английский видеоблогер Бенджамин Рич, автора ютуб-канала Bald and bankrupt, который несколько лет назад посетил Таллинн и на трамвае доехал до остановки «Тонди», где, по его словам, он не увидел ничего интересного; он иронично назвал расположенный неподалеку от остановки валун Famous Rock of Tondi.
Подписчики Бенджамина в Эстонии выставили видео на Reddit, после чего начали придумывать целую вселенную вокруг этого камня, в которой он чуть ли не является пупом Земли, а Тонди - центром мира. Так, с виду непримечательный валун стал известным во всем мире благодаря интернету.
Современный транспортный узел
Однако знаменитая «Скала Тонди» - не единственное, чем может похвастать этот небольшой таллиннский микрорайон. Например, конечная остановка, на которой он находится, является самым удобным транспортно-пересадочным узлом в Таллинне. Буквально в нескольких шагах от трамвая останавливается поезд, и чтобы пересесть с поезда на трамвай, вам всего-то и нужно, что пройти пару метров со станции на остановку, или наоборот.
Поскольку «Тонди» - это конечная остановка, трамваи стоят достаточно долго и человеку, выходящему с поезда, вообще не нужно ждать трамвая, чтобы отправиться прямиком в центр города. Тонди - это пример того, как нужно строить такие хабы таким образом, чтобы человеку не приходилось преодолевать большие расстояния, пересаживаясь с одного вида транспорта на другой, что, во-первых, привлекательно для использования общественного транспорта в целом, а во-вторых, позволяет более гибко выстраивать свой маршрут.
Следующий такой хаб у нас ожидается только с окончанием строительства терминала Rail Baltica в Юлемисте в 2028 году, в то время как транспортный хаб в Тонди появился еще во времена интербеллума.
Несколько очков удобства для пассажиров трамваев и поездов добавила также полная реконструкция железнодорожного переезда в Тонди, закончившаяся осенью прошлого года и продлившаяся без малого полтора года, главным результатом чего стала полная ликвидация неудобного горба на переезде и замена его на полноценный виадук.
Горб вынуждал автомобили забираться на него и ожидать, пока проедет поезд. Само собой, это было дико неудобно и на такой, казалось бы небольшой дороге, появлялись большие пробки, в которых стояли в том числе и автобусы, потому что нужно было ждать не просто проезда поезда, но и плюс добавлялось время загрузки и выгрузки пассажиров, а движение поездов в городе еще и достаточно частое.
После реконструкции проблема пробок на этой улице исчезла, так как исчезла их непосредственная причина. Полностью обновилась и вся прилегающая инфраструктура, например, появилась современная велопарковка, где также есть специальные опоры для самокатов, а для велосипедистов появилась станция ремонта и накачки шин велосипеда.
С обеих сторон появились удобные спуски с уровня дороги на железнодорожные перроны, благодаря чему можно быстро с поезда пересесть на трамвай в центр, или на автобус в Нымме или Вяйке-Ыйсмяэ. После реконструкции хаб стал еще более удобным и не требующим лишних телодвижений для пересадок, и в идеале именно от показателей простоты пересадки должны будут отталкиваться городские власти, когда начнется проектирование хаба рядом с Kristiine keskus, о необходимости которого уже говорят некоторые политики и чиновники.
Уникальный памятник
Тонди - также и имеющий историческую ценность район. Например, именно на улице Тонди находится самый древний памятник в Таллинне - монумент Блазиусу Хохгреве. Монумент представляет собой огромный крест, воздвигнутый в 1560 году, и, внимание, этот крест ни разу не перемещали куда-либо, и как стоял он на этом месте больше 450 лет, так и стоит до сих пор. Памятник воздвигли в память о купце и контрабандисте по имени Блазиус Хохгреве, который погиб на этом месте в битве с войсками Ивана Грозного в ходе Ливонской войны.
Само название «Тонди» происходит от фамилии бургомистра Таллинна Йобста Дунте, который в конце XVIII века воздвиг летнюю усадьбу, названную местными жителями его именем - мызой Дунте. Позже и улица, на которой была расположена усадьба, была прозвана улицей Дунте, и не трудно догадаться, что со временем это слово преобразовалось в столь привычное нам Тонди.
К сожалению, само здание летней усадьбы до наших дней не сохранилось, его снесли во времена советской оккупации в 70-х годах, и все, что осталось от усадьбы - это приусадебный парк.
Казармы, подобные дворцам
Зато то, что сохранилось хорошо, так это военный городок, который начали строить в Тонди в 1912 году для военных, обслуживавших также строившуюся тогда морскую крепость имени Петра Великого. Наиболее яркими элементами городка являются три огромные казармы, выполненные из красного кирпича с плитняковыми вставками.
По своему назначению они действительно строились как казармы для военных, но выглядят они как будто старинные дворцы для состоятельных гусар, имея богато декорированные монументальные фасады.
После того как Эстония обрела независимость, казармы были переделаны в высшее военное училище, которое просуществовало вплоть до советской оккупации в 1940 году. В один момент училище стало одним из пунктов в плане коммунистов по захвату власти в Эстонии в 1924 году. Мятежники, присланные из СССР, попытались совершить госпереворот в Эстонии, и одной из их целью был захват военных казарм в Тонди.
Захват не удался, кадеты училища отбили нападение, но в ходе схватки погибло четыре кадета, которым уже в 1928 году был поставлен величественный памятник напротив одной из казарм, автором дизайна которого был сам Амандус Адамсон. Однако в феврале 1941 памятник был разрушен советской оккупационной властью.
Памятник провалу большевистского переворота, мягко скажем, не очень нравился коммунистам, и напротив Балтийского вокзала в 1974 году даже открыли мемориал мятежникам, попытавшимся захватить тогда железнодорожный узел. В начале 1990-х годов мемориал мятежникам был разобран на три части, которые в настоящее время находятся на заднем дворе Эстонского исторического музея в Маарьямяэ.
В то же время стали говорить о восстановлении памятника в Тонди. По счастливой случайности оригинальная статуя на постаменте сохранилась, хоть и не в лучшем виде, и в итоге была восстановлена. Мемориал был торжественно открыт в День Таллинна, 15 мая 2009 года, и на церемонии, помимо политиков и чиновников, присутствовал 92-летний Яан Сепп, последний выпускник Тондиского военного училища.
Сегодня казармы в Тонди используются, но не полностью: центральная казарма прибывает в заброшенном состоянии, одна восстановлена полностью, другая наполовину. В последней находятся частные школы - инклюзивная школа Vivere и православная школа Святого Иоанна Шанхайского.
Город разрастается на месте бывших пустырей
Другие элементы военного городка, такие как сауна, офицерское казино, здание штаба и даже конюшни, уже полностью отреставрированы и сейчас выполняют самые разные функции. Также вокруг исторических сооружений военного городка растет современный Таллинн и строится все больше и больше новой жилой недвижимости на месте заросших некогда пустырей.
Тонди в этом смысле похож на лоскутное одеяло, сотканное из старого и нового, и гуляя по этому району, можно почувствовать себя в бетонном лесу современных зданий, в котором периодически ты находишь исторические сокровища.