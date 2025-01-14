Квартирные товарищества борются с зимними опасностями: нагрузка растет, но помощи от города нет

Особую опасность представляет тяжелый влажный снег - слой в 30 сантиметров уже может угрожать конструкции крыши, предупреждает член правления Союза квартирных товариществ Эстонии и руководитель юридического отдела Урмас Марди.

«Ограждение территории лентой не освобождает владельца дома от ответственности за возможные несчастные случаи и от обязанности заботиться о крыше», - подчеркнул он.

Марди также напомнил, что в случае ущерба, вызванного снегом или льдом, ответственность лежит на квартирном товариществе.

Особую сложность, по словам Марди, представляют погодные условия, когда небольшой плюс чередуется с морозом, из-за чего тротуары перед домами становятся крайне скользкими за считанные часы.

Однако, как отметил Марди, безразличное отношение к уборке снега, сосулек и скользких участков встречается как среди владельцев квартир, так и среди недостаточно осведомленных руководителей товариществ.

«Некоторые думают: раз ничего не случалось раньше, то не случится и в этот раз. Но ситуация серьезная - несчастные случаи из-за гололеда или снега и льда, упавших с крыши, уже рассматривались в судах, и суммы компенсаций пострадавшим были значительными», - подчеркнул он.

Зимой квартирным товариществам необходимо содержать в порядке не только свою территорию, но и прилегающие к ней тротуары.

«Безусловно, товарищества хорошо справляются с уборкой снега, но возложение на них через товарищество ответственности не только за двор, но и за прилегающие тротуары - включая уборку снега, борьбу с гололедом и, при необходимости, вывоз снега - добавляет значительные финансовые обязательства», - отметил он.

«Хотя политики обещали взять на себя уборку тротуаров в столице, это обещание, к сожалению, в значительной степени осталось невыполненным», - добавил Марди, приводя в пример Ригу, где несколько лет назад было объявлено, что владельцы недвижимости и квартирные товарищества постепенно освобождаются от обязанности убирать снег на улицах, поскольку эту задачу берет на себя городская администрация.

«На наш взгляд, местные власти могли бы хотя бы финансово поддерживать товарищества в вопросах содержания дорог и поощрять всех тех, кто добросовестно убирает тротуары в городе. К сожалению, раздачи гранитной крошки явно недостаточно», - подытожил он.