Канадский историк Маргарет Макмиллан пишет в своей прекрасной книге «Война, которая покончила с миром. Кто и почему развязал Первую мировую», что одной из многих причин начала Первой мировой войны был скрытый милитаризм в странах, начавших войну (военная или матросская форма на детях, игрушки, имитирующие военную технику и т. д.). Поэтому неудивительно, что убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года было похоже на попадание спички в канистру с бензином. Европа взорвалась.

Но теперь, чуть более ста лет спустя, мы достигли другой крайности: появились сообщения о том, что Эксетерский университет в Великобритании хочет выпустить предупреждение о возможном стрессе при чтении «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, поскольку эти произведения содержат слишком много насилия. Произведения Гомера вечны, и их должен читать каждый, если это возможно, но сейчас это не просто вопрос все более абсурдной политкорректности и культурной самоцензуры.

Это также вопрос безопасности и баланса. Пока Великобритания находится на одном краю Европы, на другом краю - ну, не совсем на краю, но, скажем так, поблизости от края - идет полномасштабная война, со всеми, по сути, теми же вещами, о которых писал Гомер: сексуальным насилием, убийствами, смертями детей, в том числе младенцев. Что же теперь делать несчастным студентам Эксетера - выключить интернет и телевизор?

При этом говорится, что Европа должна вынуть ноги из-под брюха и начать вооружаться, чтобы быть готовой к войне с Россией. Это особенно актуально, если будущий президент США Дональд Трамп решит, что в НАТО и впрямь нет смысла. Или если США объявят войну Дании из-за Гренландии - понятно, что после этого о НАТО и речи быть не может.

Но как Европе следует готовиться к войне, когда британский университет предупреждает студентов о чрезмерном насилии в произведениях Гомера? Никто другой не будет воевать за европейцев, но война означает все ужасы, которые с ней связаны. В России же к ней полностью готовы - подготовка к войне в СМИ и военная обработка детей идут полным ходом.

Европа не может быть Россией, но вопрос в балансе: чрезмерный милитаризм ведет к взрыву, как в 1914 году, но и излишними неженками быть не стоит. Предупреждения о стрессе со стороны университетов не способствуют адаптации европейского мышления к вероятности войны.