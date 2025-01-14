Во вторник переговоры в Катаре между Израилем и ХАМАС о прекращении огня вошли в решающую стадию. По некоторым пока неофициальным комментариям участников процесса, посредники почти не сомневаются, что соглашение будет достигнуто. Но есть ощущение, что это делается в спешке, потому что до сих пор неясны некоторые пункты, от которых зависят безопасность и ближайшее будущее израильтян и палестинцев.
Мир на скорую руку? Израиль и ХАМАС близки к соглашению по заложникам, но в нем много опасных серых зон
Окончание тяжелой войны, длившейся почти полтора года, и возвращение домой измученных долгим пленом израильских заложников — безусловно, огромный и долгожданный прорыв не только для Израиля и палестинцев, но и для многочисленных международных посредников.
Однако есть ощущение, что переговоры проходят в спешке.
ХАМАС спешит добиться перемирия до прихода в Белый дом Дональда Трампа, потому что с его безоговорочной поддержкой Израиля добиться максимально выгодных для группировки условий потом будет сложнее. Израиль спешит вернуть заложников, пока ХАМАС сам предлагает их отдать. А администрация Джо Байдена спешит оставить за собой столь важное политическое достижение.
Из-за этой спешки есть ощущение, что стороны не успели придумать ответы на некоторые важные вопросы, например:
- Почему речь идет лишь о части заложников и точно ли только о живых?
- Полностью ли ЦАХАЛ уйдет из Газы?
- Почему соглашение предполагает несколько этапов, а к обсуждению второго еще даже не приступили?
Серые зоны соглашения
Для Израиля главный пункт соглашения — освобождение израильских заложников. ХАМАС заявляет, что готов освободить 34 человека (израильская пресса пишет о 33-х) в обмен на устойчивое перемирие с Израилем.
По данным властей страны, основанных на сообщениях израильской разведки, в плену у ХАМАС остаются 94 человека, 34 из них мертвы. Всего в плен 7 октября 2023 год был захвачен 251 человек, включая граждан иностранных государств.
Однако израильские источники не могут с твердостью сказать, все ли люди, подлежащие освобождению, — живые, или речь также идет о возвращении тел.
Исходя из того, что 34 человека считаются мертвыми и ровно такое же число заложников ХАМАС предложил вернуть, следует ли считать это простым совпадением?
По данным израильской прессы, власти Израиля полагают, что в большинстве своем им вернут живых, но, возможно, будет и несколько тел. По состоянию на понедельник, то есть менее 24 часов назад, у израильских властей еще не было точных данных по этому вопросу.
На переговорах в Дохе эту группу из 34 человек называют гуманитарной, то есть это будут дети, женщины, старики и женщины-военнослужащие. Их предполагается вернуть на первом этапе соглашения.
Однако неясно, произойдет ли это сразу после вступления соглашения в силу. Накануне в Израиле распространялась информация, что первый заложник будет отпущен через неделю после выполнения Израилем договора о прекращении огня. Пока ни опровержения, ни подтверждения этому нет.
По данным израильских источников, при условии, что первый этап пройдет гладко, на 16-й день после вступления соглашения в силу Израиль приступит к согласованию второго этапа, предполагающего возвращение всех остальных заложников — гражданских мужчин и мужчин-военнослужащих, а также тел убитых израильтян.
Это следует понимать так, что обсуждение второго этапа еще даже не начиналось. При этом неясно, дал ли ХАМАС какие-то гарантии, что не будет на каждом этапе выдвигать новые условия для освобождения заложников.
Израильские официальные лица заявили, что на такой случай у Израиля есть рычаги воздействия, чтобы «обеспечить возвращение каждого заложника домой», в частности — территории Газы, контролируемые ЦАХАЛ.
ХАМАС со своей стороны хочет гарантированного прекращения военных действий в секторе Газа и получения части палестинских заключенных, отбывающих сроки в израильских тюрьмах. По некоторым данным, речь идет о тысяче человек.
Израиль сразу заявил, что никто из тех, кто принимал участие в нападении ХАМАС 7 октября, не будет освобожден. В первоначальном варианте соглашения предполагалось, чтобы Израиль выпустил этих людей не обратно в Газу, а передал на Западный берег реки Иордан под контроль властей Палестинской автономии. Но Израиль на это не согласился.
Власти Израиля также категорически отказались возвращать тело главы ХАМАС Яхьи Синвара, убитого израильским спецназом в октябре прошлого года, хотя это является одним из главных условий ХАМАС на переговорах.
Однако насколько категоричными могут быть отказы Израиля от условий группировки, в руках у которой находятся десятки живых израильтян, тоже большой вопрос.
Русская служба Би-би-си не смогла получить официальные комментарии израильской стороны ни по одному из приведенных выше пунктов. До окончания переговоров в Дохе большинство официальных лиц не уполномочено обсуждать ситуацию с прессой.
Что касается присутствия ЦАХАЛ в Газе, то в соответствии с соглашением о полном прекращении огня Израиль гарантирует уход из большинства районов сектора.
В любом случае многоэтапность соглашения означает только одно — подписание документа в Дохе не приведет автоматически к окончанию войны.
Нетаньяху в ловушке
В этот переломный момент премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался под огромным давлением, и для него фактически нет выигрышного исхода.
Огромная часть израильтян требует от него возвращения заложников любой ценой. Отказ от сделки, которая, если верить сообщениям источников, уже практически согласована, будет означать для него укрепление оппозиции на всех уровнях.
Противники соглашения внутри его собственного кабинета заявляют, что с таким же успехом можно было просто сдаться ХАМАС.
Во вторник утром министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный своими ультраправыми взглядами, заявил, что соглашение в Дохе перечеркнет все достижения войны против ХАМАС, добытые кровью израильских солдат.
Крайне правый фланг израильского правительства угрожает отставкой в случае, если Нетаньяху прекратит военную операцию в Газе до полной капитуляции ХАМАС.
Если это произойдет, правящая коалиция утратит большинство в парламенте или развалится вовсе. Тогда Израиль снова пойдет на выборы, а у Нетаньяху уже не будет туза в рукаве для формирования нового правительства, каким в последний раз стали правые партии.
И наконец, на него давят из Вашингтона. Источники в Израиле рассказали Би-би-си, что состоявшаяся в минувшие выходные встреча между Нетаньяху и спецпредставителем по Ближнему Востоку в будущей администрации Трампа Стивеном Уткоффом прошла очень нервно.
Сообщается, что Уиткофф сильно давил на израильского премьера, чтобы тот сделал все от него зависящее для заключения соглашения до инаугурации президента Дональда Трампа 20 декабря.
Желание Трампа, чтобы перемирие было достигнуто до его вступления в должность, кстати, многих удивило. Считалось, что он не захочет отдавать лавры завершения большой войны своему предшественнику Джо Байдену и постарается сделать это сам.
Некоторые аналитики говорят, что Трамп не делает такие широкие жесты просто так, и, вероятно, у него есть некий план дальнейшего развития событий в Газе, о котором Нетаньяху может пока не знать.
Ближайшее будущее
Если соглашение в Катаре будет достигнуто, финальный документ будет представлен на одобрение узкого кабинета по безопасности и правительства.
Такая же процедура соблюдалась при заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской «Хезболлой» в ноябре прошлого года.
Однако нынешнее соглашение считается более масштабным и важным в международном контексте. Израильские аналитики не исключают, что в случае серьезных разногласий в правительстве Биньямин Нетаньяху может попытаться вынести этот вопрос на голосование в парламенте, хотя по протоколу это не предусмотрено.
Лидеры израильской оппозиции уже дали понять, что если бы так произошло, они бы сделали все возможное, чтобы обеспечить Нетаньяху большинство голосов, так как считают возвращение заложников главной задачей для страны.
В последние три дня Биньямин Нетаньяху проводит совещания со своими министрами, выступающими резко против подписания в Дохе. Таких единицы, но они стоят во главе партий и имеют большое влияние на правом фланге.
Вряд ли Нетаньяху сможет их переубедить, но, как сказали Би-би-си источники в Иерусалиме, эти консультации помогут ему определить, насколько серьезны их намерения хлопнуть дверью, и подготовиться к возможному политическому кризису.