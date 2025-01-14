Мир на скорую руку? Израиль и ХАМАС близки к соглашению по заложникам, но в нем много опасных серых зон

Исходя из того, что 34 человека считаются мертвыми и ровно такое же число заложников ХАМАС предложил вернуть, следует ли считать это простым совпадением?

По данным израильской прессы, власти Израиля полагают, что в большинстве своем им вернут живых, но, возможно, будет и несколько тел. По состоянию на понедельник, то есть менее 24 часов назад, у израильских властей еще не было точных данных по этому вопросу.

На переговорах в Дохе эту группу из 34 человек называют гуманитарной, то есть это будут дети, женщины, старики и женщины-военнослужащие. Их предполагается вернуть на первом этапе соглашения.

Однако неясно, произойдет ли это сразу после вступления соглашения в силу. Накануне в Израиле распространялась информация, что первый заложник будет отпущен через неделю после выполнения Израилем договора о прекращении огня. Пока ни опровержения, ни подтверждения этому нет.

По данным израильских источников, при условии, что первый этап пройдет гладко, на 16-й день после вступления соглашения в силу Израиль приступит к согласованию второго этапа, предполагающего возвращение всех остальных заложников — гражданских мужчин и мужчин-военнослужащих, а также тел убитых израильтян.

Это следует понимать так, что обсуждение второго этапа еще даже не начиналось. При этом неясно, дал ли ХАМАС какие-то гарантии, что не будет на каждом этапе выдвигать новые условия для освобождения заложников.