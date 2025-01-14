Криштиану Роналду определился с местом продолжения карьеры

Роналду, которому в феврале исполнится 40 лет, присоединился к «Аль-Насру» в начале 2023 года, когда его освободили от контракта с «Манчестер Юнайтед». Португальская суперзвезда заявила, что будет профессионально играть в футбол как минимум до чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В СМИ пишут, что Роналду зарабатывает в Саудовской Аравии 200 млн евро в год. В его новом контракте цифра зарплат будет такой же, как и сейчас; он продолжит занимать трон самого высокооплачиваемого спортсмена в мире. «Илталехти» пишет, что помимо зарплаты, он зарабатывает 60 млн евро доходов от рекламы в год.

В этом сезоне Роналду забил 11 голов в 14 играх. Лучший бомбардир саудовской лиги, сербский нападающий «Аль-Хилала» Александар Митрович забил 12 голов.

Карьера Роналду началась в Португалии в лиссабонском «Спортинге», откуда в 2003 году он перешел в «Манчестер Юнайтед». В большом английском клубе он завоевал все возможные титулы, после чего в 2009 году он перешел в «Реал» (Мадрид) за 94 млн евро. Блиставший в Испании португалец в 2018 году был куплен итальняским «Ювентусом» за 117 млн евро, откуда через три года вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Но второе пришествие в Манчестер закончилось плачевно, когда Роналду поссорился с тогдашним главным тренером Эриком тен Хагом, после чего португалец дал телеинтервью, в котором обругал клуб и тренера. Он стал свободным агентом перед чемпионатом мира 2022 года, а после турнира получил контракт в Саудовской Аравии.