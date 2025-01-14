Оттепель сделала дороги очень скользкими, что повысило нагрузку на отделения неотложной помощи

Заведующая отделением экстренной медицинской помощи Вильяндиской больницы Эвелин Виск сообщила во вторник около 13.00, что с утра в больницу из-за скользкого падения попали три человека. Спустя полтора часа она добавила, что по этой причине пострадали еще шесть человек.