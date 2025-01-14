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Оттепель сделала дороги очень скользкими, что повысило нагрузку на отделения неотложной помощи

Перевод: Павел Соболев
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Обледеневший тротуар. Иллюстративное фото.
Обледеневший тротуар. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Погода, ставшая куда мягче после сильного снегопада, сделала дороги скользкими, и в ряде случаев тем, кто падал в последние часы на скользком покрытии, требовалась медицинская помощь.

Заведующая отделением экстренной медицинской помощи Вильяндиской больницы Эвелин Виск сообщила во вторник около 13.00, что с утра в больницу из-за скользкого падения попали три человека. Спустя полтора часа она добавила, что по этой причине пострадали еще шесть человек.

Если трое невезучих с утра еще было небольшим количеством с точки зрения обычной больничной статистики, то через полтора часа показатели были уже существенно превышающими привычную норму.

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