Погода, ставшая куда мягче после сильного снегопада, сделала дороги скользкими, и в ряде случаев тем, кто падал в последние часы на скользком покрытии, требовалась медицинская помощь.
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Оттепель сделала дороги очень скользкими, что повысило нагрузку на отделения неотложной помощи
Заведующая отделением экстренной медицинской помощи Вильяндиской больницы Эвелин Виск сообщила во вторник около 13.00, что с утра в больницу из-за скользкого падения попали три человека. Спустя полтора часа она добавила, что по этой причине пострадали еще шесть человек.