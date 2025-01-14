В Эстонии снова набирает силу всем известный вид мошенничества

Руководитель оперативной группы Валгаского отделения полиции Кайри Руус заявила, что это мошенничество, и если вам поступит такой звонок, вы должны немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в полицию. «Не следует слепо доверять информации, полученной от незнакомцев. После того, как вы положили трубку, стоит сразу позвонить близкому человеку и узнать, все ли с ним в порядке».

К сожалению, многие добросердечные люди по всей Эстонии стали жертвами мошенников и заплатили очень большие суммы, чтобы помочь своим близким. «Пожалуйста, следите за своими близкими, общайтесь с ними и сообщайте им о схеме мошенничества, которая сейчас распространяется», - добавила Руус.

Если вам поступил подозрительный звонок, повесьте трубку и сообщите в полицию. В этом случае полиция может проверить, в чем дело, и вмешаться в ситуации при необходимости.