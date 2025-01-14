В этом охотничьем сезоне в Эстонии охотники добыли 59 волков

По данным Департамента окружающей среды, охота на волков уже завершена в Ляэне-Пярнумаа, Лыуна-Пярнумаа, Лыуна-Ляэнемаа, Ярваском и Выруском охотничьих угодьях, о чем сообщается на домашней странице Эстонского союза охотников.

В начале января Агентство окружающей среды увеличило лимит охоты на волков с 90 до 103 особей.

Перед Рождеством Таллиннский окружной суд удовлетворил апелляцию Департамента окружающей среды на это постановление и отменил постановление Таллиннского административного суда от 3 декабря о приостановке охоты на волков на время судебного разбирательства. Поскольку это совпало с традиционным объявлением предрождественского охотничьего мира, сезон охоты на волков фактически продлился всего одну неделю.

Согласно отчету о мониторинге охоты на лесных животных, численность волков за последние годы значительно возросла. В соответствии с ростом численности волков увеличилось и количество причиненного ими ущерба, в том числе большое количество побитого скота.

В прошлом охотничьем сезоне было добыто в общей сложности 149 волков. Из 164 охотничьих квот 15 разрешений остались неиспользованными.