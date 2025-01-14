Теневой флот, транспортирующий российскую нефть, нельзя укротить раз и навсегда, но его можно прессинговать, можно наказывать и усложнять ему жизнь. От таких мер российский нефтяной бизнес не закончится, но разрыв кабелей и труб с помощью кораблей может стать болезненным для ответственных за диверсии.
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POSTIMEES В ХЕЛЬСИНКИ ⟩ Кристен Михал о российском теневом флоте: если будет нужно, следует применить силу
На саммите стран НАТО стран Балтийского моря, проходящем сегодня в Хельсинки, столице Финляндии, премьер-министр Михал (Партия реформ) продвигал финскую модель обращения с плавающим здесь российским теневым флотом. Это означает приведение в пример того, как финны действовали с кораблем Eagle S, порвавшим кабель Estlink 2: они быстро идентифицировали судно, приняли решения, выслали на место свои суда, взяли на абордаж Eagle S, направили его в финские воды и теперь вступают в битву в уголовном процессе.