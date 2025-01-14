На саммите стран НАТО стран Балтийского моря, проходящем сегодня в Хельсинки, столице Финляндии, премьер-министр Михал (Партия реформ) продвигал финскую модель обращения с плавающим здесь российским теневым флотом. Это означает приведение в пример того, как финны действовали с кораблем Eagle S, порвавшим кабель Estlink 2: они быстро идентифицировали судно, приняли решения, выслали на место свои суда, взяли на абордаж Eagle S, направили его в финские воды и теперь вступают в битву в уголовном процессе.

Правда, финны поднялись на борт Eagle S после того, как экипаж согласился на это, им не пришлось применять силу. Танкер вошел в финские воды добровольно, финны не принуждали физически. Однако по сравнению с тем, как в прошлом поступали с подозрительными судами в Балтийском море, в том числе с теми, которые, как предполагалось, что-то сломали, шаг Финляндии в любом случае является улучшением ситуации. И финны заявили, что в случае необходимости они бы сделали следующий шаг - силой вошли бы на борт. Готов ли Михал сделать следующий шаг? «Да, в случае необходимости следует применить и силу», - говорит Михал.