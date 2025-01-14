14 января министр иностранных дел Маргус Цахкна и Эстонский центр международного развития и сотрудничества (ESTDEV) открыли в Житомире семейные дома для двух многодетных приемных украинских семей, потерявших жилье во время войны. В открытии домов также приняла участие супруга президента Украины Елена Зеленская, фонд которой помог Эстонии подобрать земельные участки, найти нуждающиеся в помощи семьи и оформить юридическую сторону передачи домов.
ФОТО ⟩ Эстония открыла в Украине дома для приемных семей, покинувших из-за войны свои жилища
«Эстония была первым международным партнером «Фонда Елены Зеленской», который развил наш проект Room for Childhood и построил два семейных дома. Благодаря этой инициативе две многодетные приемные семьи переселенцев из Херсона нашли новый дом в Житомирской области. Наш фонд помог найти наиболее нуждающиеся в поддержке семьи и подходящие земельные участки. Мы глубоко благодарны эстонским партнерам за поддержку», - сказала Елена Зеленская на торжественной церемонии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что агрессия России против Украины причинила невообразимые страдания тысячам детей, многие из которых потеряли свои семьи, близких и дома. «Два семейных дома, переданных сегодня, позволяют более чем десяти детям продолжить свое детство в безопасном тепле своих домов, - сказал Цахкна. - Чтобы добиться победоносного завершения войны, украинцам необходимо сохранить надежду на лучшее и более безопасное будущее. Поддержка восстановления Украины, несомненно, дает эту важную надежду».
В первом доме будет жить семья преподавателя рисования Русланы из шести человек. Старшая дочь в семье, Катерина, получает высшее образование в сфере социальной работы. Остальные дети - Макар (9 лет), Лидия (11), Таисия (12) и Станислав (14) - еще учатся в школе. Замещающая семья, образовавшаяся четыре года назад, была вынуждена покинуть свой дом у линии фронта, когда началась война, и переехать во временное жилье в Житомире.
Оксана и Сергей будут жить во втором доме со своими семью детьми, приемными Михаилом (19), Анной (17), Кристиной (14), Валентиной (12), Дарьей (15), Александрой (13), и своим биологическим сыном Сергеем (19). В дом семьи, проживавшей в Херсоне, в самом начале войны попала бомба, и им пришлось переехать в общежитие для вынужденных переселенцев. Хотя Оксана и Сергей уже более десяти лет являются замещающей семьей, в прошлом году они взяли в свою семью еще двух дочерей.
По данным «Фонда Елены Зеленской», дома как минимум 80 приемных семей находятся в зоне военных действий, а потребность в новом жилье для 40 семей особенно остра. Фонд запустил проект Room for Childhood с целью привлечения иностранных доноров к строительству новых семейных домов. В рамках этого проекта Эстония профинансировала строительство одного дома стоимостью около 370 000 евро, которое было завершено в июне 2024 года.
Кроме того, Эстония решила построить три семейных дома, которые продемонстрировали бы передовой опыт Эстонии в создании пространства и строительства семейных домов, а также поддержали бы Украину в приведении ее национальной системы социального обеспечения в соответствие с требованиями Европейского Союза.
В сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии и Министерством культуры ESTDEV организовал архитектурный конкурс, в котором победил проект HATA архитектурного бюро DAGOpen. Дом площадью 212 квадратных метров со стандартным эстонским дизайном имеет 7 спален и 4 ванные комнаты, что также отвечает потребностям членов семьи с особыми потребностями. Рядом с домом также есть бомбоубежище.
Украинская компания Alexander & I совместно с эстонским субподрядчиком KMT Prefab OÜ выиграла государственный тендер на строительство трех домов стоимостью 1,97 млн евро. Первые два дома переданы Украине, третий дом будет сдан в ближайшие месяцы.
Исполнительный директор ESTDEV Клен Яэратс заявил, что два дома, построенные по эстонскому типовому проекту, являются видимой частью Эстонии и тесного сотрудничества между нашими двумя странами, поскольку они были построены с учетом местных потребностей и с применением лучших навыков и знаний со стороны Эстонии. По словам Яэратса, ESTDEV обязательно продолжит сотрудничество с Житомирским районом и «Фондом Елены Зеленской» и в этом году.
Все родители, которые будут жить в домах, построенных в Эстонии, прошли в Эстонии обучение, направленное на воспитание детей с травмами. Эксперты по приемным семьям из органов местного самоуправления Украины также посетили Эстонию с ознакомительной поездкой. ESTDEV также поддержал летние лагеря, организованные Фондом Елены Зеленской для украинских детей, получивших военную травму, суммой в 100 000 евро.