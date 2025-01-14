ФОТО Эстония открыла в Украине дома для приемных семей, покинувших из-за войны свои жилища

По данным «Фонда Елены Зеленской», дома как минимум 80 приемных семей находятся в зоне военных действий, а потребность в новом жилье для 40 семей особенно остра. Фонд запустил проект Room for Childhood с целью привлечения иностранных доноров к строительству новых семейных домов. В рамках этого проекта Эстония профинансировала строительство одного дома стоимостью около 370 000 евро, которое было завершено в июне 2024 года.

Кроме того, Эстония решила построить три семейных дома, которые продемонстрировали бы передовой опыт Эстонии в создании пространства и строительства семейных домов, а также поддержали бы Украину в приведении ее национальной системы социального обеспечения в соответствие с требованиями Европейского Союза.

В сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии и Министерством культуры ESTDEV организовал архитектурный конкурс, в котором победил проект HATA архитектурного бюро DAGOpen. Дом площадью 212 квадратных метров со стандартным эстонским дизайном имеет 7 спален и 4 ванные комнаты, что также отвечает потребностям членов семьи с особыми потребностями. Рядом с домом также есть бомбоубежище.

Украинская компания Alexander & I совместно с эстонским субподрядчиком KMT Prefab OÜ выиграла государственный тендер на строительство трех домов стоимостью 1,97 млн ​​евро. Первые два дома переданы Украине, третий дом будет сдан в ближайшие месяцы.

Исполнительный директор ESTDEV Клен Яэратс заявил, что два дома, построенные по эстонскому типовому проекту, являются видимой частью Эстонии и тесного сотрудничества между нашими двумя странами, поскольку они были построены с учетом местных потребностей и с применением лучших навыков и знаний со стороны Эстонии. По словам Яэратса, ESTDEV обязательно продолжит сотрудничество с Житомирским районом и «Фондом Елены Зеленской» и в этом году.

Все родители, которые будут жить в домах, построенных в Эстонии, прошли в Эстонии обучение, направленное на воспитание детей с травмами. Эксперты по приемным семьям из органов местного самоуправления Украины также посетили Эстонию с ознакомительной поездкой. ESTDEV также поддержал летние лагеря, организованные Фондом Елены Зеленской для украинских детей, получивших военную травму, суммой в 100 000 евро.