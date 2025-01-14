Во въехавшем в Эстонию автомобиле находился опасный хищник

В ходе совместной проверки Департамента окружающей среды и Налогово-таможенного департамента в прибывшем в Эстонию автомобиле был обнаружен пятимесячный детеныш пумы. У владельца, купившего животное в Латвии, не было необходимых документов, обязательных для ввоза животного из списка CITES в Эстонию. Кроме того, отсутствовал ветеринарный сертификат, выданный национальной ветеринарной службой страны происхождения.