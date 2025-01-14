Департамент окружающей среды на своей странице в Facebook сообщил о выявлении случая прибытия в нашу страну экзотического животного. «Наш главный инспектор Пирет вздохнула: «Пума - безо всяких шуток дикое животное», - когда услышала, что детеныша пумы якобы привезли в Эстонию в качестве домашнего любимца», пишет ведомство в своем аккаунте.
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Во въехавшем в Эстонию автомобиле находился опасный хищник
В ходе совместной проверки Департамента окружающей среды и Налогово-таможенного департамента в прибывшем в Эстонию автомобиле был обнаружен пятимесячный детеныш пумы. У владельца, купившего животное в Латвии, не было необходимых документов, обязательных для ввоза животного из списка CITES в Эстонию. Кроме того, отсутствовал ветеринарный сертификат, выданный национальной ветеринарной службой страны происхождения.