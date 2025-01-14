Грипп унес жизнь шестилетнего ребенка с острова Сааремаа

В Таллиннской детской больнице пациенты, зараженные респираторными вирусными заболеваниями, часто заполняют приемное отделение в тот период, когда ветер сбивает листья с деревьев. Прошлая осень была достаточно спокойной в плане заболеваемости гриппом. «И в сентябре, и в октябре с помощью молекулярной диагностики был подтвержден только один случай, но в декабре было уже более 50 случаев гриппа А и гриппа В», - сказала Лийз Тооме, член правления больницы и руководитель лечения.

Она привела данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые показывают, что за последние два года увеличилось число детей, умерших от гриппа. Весмирная организация здравоохранения назвала это новой мрачной вехой. «Когда вы заболеваете гриппом, тяжесть заболевания варьируется от легкой формы до очень быстрого летального исхода. За прошедшие годы, несмотря на внедрение масштабной интенсивной терапии, мы, к сожалению, несколько раз оставались в проигрыше, даже в случаях с примененным интенсивным лечением», - сказала Тооме. Так случилось и в этот раз.