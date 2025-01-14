С начала вирусного сезона этого года грипп унес в Эстонии жизни пяти человек, среди них - скончавшийся перед Новым годом шестилетний мальчик, которого доставили с Сааремаа в Таллиннскую детскую больницу.
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Грипп унес жизнь шестилетнего ребенка с острова Сааремаа
В Таллиннской детской больнице пациенты, зараженные респираторными вирусными заболеваниями, часто заполняют приемное отделение в тот период, когда ветер сбивает листья с деревьев. Прошлая осень была достаточно спокойной в плане заболеваемости гриппом. «И в сентябре, и в октябре с помощью молекулярной диагностики был подтвержден только один случай, но в декабре было уже более 50 случаев гриппа А и гриппа В», - сказала Лийз Тооме, член правления больницы и руководитель лечения.