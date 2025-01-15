Рейтинг партий: поддержка «Ээсти 200» упала до рекордно низкого уровня

Рейтинг входящей в правящую коалицию «Ээсти 200» упал до рекордно низкого показателя.

Об этом BNS сообщила фирма Norstat Eesti AS, которая провела опрос в сотрудничестве с Институтом общественных исследований. Последние результаты опроса охватывают период с 9 декабря по 12 января, в нем приняли участие 4002 гражданина Эстонской Республики, обладающих правом голоса.

Поддержка «Отечества» остается довольно стабильной с начала декабря. Поддержка Партии реформ за месяц упала на 2,6 процентных пункта, а число сторонников занимающей третье место EKRE за тот же период выросло на 3,4 процентных пункта. Отрыв «Отечества» от Партии реформ составляет 9,5 процентных пункта, а EKRE отстает от Партии реформ на 1,8 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,5%) и СДПЭ (12,9%), а наименьшая поддержка среди парламентских партий - у «Ээсти 200» (2,7%).

Поддержка «Ээсти 200» отслеживается в опросах партийных предпочтений Norstat почти с момента основания партии и никогда не была такой низкой.

Коалиционные партии поддерживают 33,5 %, а оппозиционные - 58% опрошенных.