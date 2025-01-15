ЕС может запретить импорт алюминия из России

По данным дипломатов, ЕК провела неофициальные встречи со странами Евросоюза, чтобы обсудить детали предстоящих санкций. Один из дипломатов добавил, что запрет на импорт первичного алюминия будет вводиться поэтапно.

Новый пакет штрафных мер против Москвы Еврокомиссия планирует принять 24 февраля - в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, отмечает Reuters. По данным агентства, в конце 2024 года 10 стран ЕС предложили наложить дополнительные ограничения на экономическое сотрудничество с Россией, в частности на торговлю металлами.

США и Британия уже запретили импорт металлов из РФ

Великобритания и США ввели запрет на импорт металлов, произведенных в России, в 2024 году. ЕС, в свою очередь, запретил только поставки алюминиевой проволоки, фольги и некоторых труб, а полный отказ от первичного алюминия еще год назад в Брюсселе считали маловероятным, сообщало издание Politico.

За последние два года объемы импорта алюминия из РФ сократились, пишет Reuters. С января по октябрь 2024-го в ЕС из России было поставлено около 6 процентов от общего объема импорта этого легкого металла.

15-й пакет санкций против РФ

16 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины. В том числе ограничения были введены против 52 танкеров из третьих стран, которые входят в «теневой флот» РФ.

Тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло 79. Им запрещено входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Евросоюз также ввел санкции против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.