Лыунаская окружная прокуратура отдала под суд бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Игоря Розенфельда, предъявив ему обвинение в предоставлении неверных данных Коммерческому регистру, пишет Rus.ERR.
Прокуратура отдала под суд бывшего лидера ОЛПЭ Игоря Розенфельда
Как сообщила порталу Rus.ERR советник прокуратуры Лизанна Мяннилаан, Игорю Розенфельду предъявлено обвинение в предоставлении недостоверных данных Центру регистров и информационных систем (RIK), который является держателем Коммерческого регистра.
По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования было установлено, что Розенфельд, являясь членом правления ОЛПЭ, зарегистрировал в Коммерческом регистре с октября 2022 года по август 2024 года 11 человек в качестве членов партии, хотя они не изъявляли желания вступать в партию.
За подобное деяние эстонское законодательство предусматривает наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения на срок до двух лет.
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