Прокуратура отдала под суд бывшего лидера ОЛПЭ Игоря Розенфельда

По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования было установлено, что Розенфельд, являясь членом правления ОЛПЭ, зарегистрировал в Коммерческом регистре с октября 2022 года по август 2024 года 11 человек в качестве членов партии, хотя они не изъявляли желания вступать в партию.