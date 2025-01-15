Ср, 15.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Прокуратура отправила под суд бывшего лидера ОЛПЭ Игоря Розенфельда

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Лыунаская окружная прокуратура отдала под суд бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Игоря Розенфельда.
Лыунаская окружная прокуратура отдала под суд бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Игоря Розенфельда. Фото: Postimees

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд дело бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Игоря Розенфельда, предъявив ему обвинение в предоставлении неверных данных в Коммерческий регистр, пишет Rus.ERR.

Как сообщила порталу Rus.ERR советник прокуратуры Лизанна Мяннилаан, Игорю Розенфельду предъявлено обвинение в предоставлении недостоверных данных в Центр регистров и информационных систем (RIK), который является держателем Коммерческого регистра.

По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования было установлено, что Розенфельд, являясь членом правления ОЛПЭ, зарегистрировал в Коммерческом регистре с октября 2022 года по август 2024 года 11 человек в качестве членов партии, хотя они не изъявляли желания вступать в партию.

За подобное деяние эстонское законодательство предусматривает наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения на срок до двух лет.

Читайте подробнее на ERR.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх