Защита личных данных: государство ужесточило доступ к информации

«В качестве тревожного примера могу привести статистику крепостной книги, в которой в позапрошлом году было сделано более четырех миллионов запросов по личному коду и фамилии. В их числе были случаи, когда люди искали адреса чиновников, наложивших на них штрафы, и приходили затем к ним домой», – сообщила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.