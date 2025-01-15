С 15 января вступило в силу изменение закона, затрудняющее поиск в крепостной книге домашнего адреса человека по его фамилии, пишет Rus.ERR.
Защита личных данных: государство ужесточило доступ к информации
Поправка ограничит возможность делать запросы в крепостной книге по фамилии и личному коду частного лица, сообщила пресс-служба Министерства юстиции и цифровых технологий.
«В качестве тревожного примера могу привести статистику крепостной книги, в которой в позапрошлом году было сделано более четырех миллионов запросов по личному коду и фамилии. В их числе были случаи, когда люди искали адреса чиновников, наложивших на них штрафы, и приходили затем к ним домой», – сообщила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.
Поправка не распространяется на журналистов, государственный сектор и другие организации, которые используют данные крепостной книги для выполнения официальных задач.