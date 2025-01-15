С 10 по 12 января в Вентспилсе прошел чемпионат Baltic Indoor Archery Open. Победительницей в классе олимпийского лука среди женщин стала Трийну Лилиенталь, завоевавшая титул уже третий год подряд.
Лучница Трийну Лилиенталь третий раз подряд стала чемпионкой Балтии!
В квалификации первое место заняла Лия Виктория Себуйте с результатом 569 очков. Трийну Лилиенталь, занявшая второе место с 565 очками, в 1/8 финала встретилась с латвийской спортсменкой Элизабетой Донской, занявшей 15-ю позицию, и победила со счетом 6:0.
В 1/4 финала Лилиенталь сразилась с эстонкой Йетте-Лийле Йыэ, одержав также победу 6:0. В полуфинале ее соперницей стала латвийка Лига Зоммере, шестой номер посева, которая позже завоевала бронзу. Лилиенталь выиграла со счетом 6:2.
В финале за золото Лилиенталь уверенно одержала победу над латвийкой Кинтией-Лаймой Тринкунат, стартовавшей с 9-й позиции, со счетом 6:0.
«Это мое первое соревнование в помещении в этом сезоне. Я довольна достигнутым результатом и чувствовала себя уверенно во время стрельбы. Очень рада, что смогла завоевать титул чемпионки Балтии третий год подряд», - прокомментировала Трийну Лилиенталь.
Бронзовые медали завоевала также команда женщин в классе олимпийского лука, занявшая второе место в квалификации среди шести команд, в составе Трийну Лилиенталь, Эммы Каск и Йетте-Лийле Йыэ, а также команда мужчин в классе блочного лука, в составе Виктора Лучки, Ярко Мярса и Сийма-Оливера Кальмуса, которая также стала второй в квалификации из шести команд.
Бронзовые медали в составе команды в классе инстинктивного лука получили два эстонца - Арго Сепп и Каарел Рао, которые вместе с латвийцем Игнасио Маринеларенгой выступали за сборную Балтии. Эта команда поднялась на пьедестал, начав с четвертого места в квалификации среди пяти команд.
Стоит отметить участие молодых спортсменов в обоих составах. Среди них Эмма Каск (U18), Йетте-Лийле Йыэ (U21), Ярко Мярс (U18), Каарел Рао (U18), которые тренируются под руководством Кади Коорт и Трийну Лилиенталь в спортивном клубе Тарту-Валлы, а также Сийм-Оливер Кальмус (U21), занимающийся в Таллиннской школе стрельбы из лука под руководством Катрин Вирулы.
«Балтийский чемпионат по стрельбе из лука - это отличная возможность проверить себя в международной конкуренции, а для молодых спортсменов - столкнуться в дуэлях со взрослыми соперниками. Кроме того, это один из самых бюджетных вариантов участия в соревнованиях за границей, так сказать, в ближнем зарубежье», - отметила Кади Коорт, которая уже третий сезон подряд привозит своих молодых спортсменов на этот турнир.
Титул чемпионки Балтии в классе длинного лука среди женщин завоевала Инге Сиркель-Сувисте, серебряную медаль - Мерле Силлат, а бронзовую - Теа Каазик.