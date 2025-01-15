Лучница Трийну Лилиенталь третий раз подряд стала чемпионкой Балтии!

В квалификации первое место заняла Лия Виктория Себуйте с результатом 569 очков. Трийну Лилиенталь, занявшая второе место с 565 очками, в 1/8 финала встретилась с латвийской спортсменкой Элизабетой Донской, занявшей 15-ю позицию, и победила со счетом 6:0.

В 1/4 финала Лилиенталь сразилась с эстонкой Йетте-Лийле Йыэ, одержав также победу 6:0. В полуфинале ее соперницей стала латвийка Лига Зоммере, шестой номер посева, которая позже завоевала бронзу. Лилиенталь выиграла со счетом 6:2.

В финале за золото Лилиенталь уверенно одержала победу над латвийкой Кинтией-Лаймой Тринкунат, стартовавшей с 9-й позиции, со счетом 6:0.

«Это мое первое соревнование в помещении в этом сезоне. Я довольна достигнутым результатом и чувствовала себя уверенно во время стрельбы. Очень рада, что смогла завоевать титул чемпионки Балтии третий год подряд», - прокомментировала Трийну Лилиенталь.

Бронзовые медали завоевала также команда женщин в классе олимпийского лука, занявшая второе место в квалификации среди шести команд, в составе Трийну Лилиенталь, Эммы Каск и Йетте-Лийле Йыэ, а также команда мужчин в классе блочного лука, в составе Виктора Лучки, Ярко Мярса и Сийма-Оливера Кальмуса, которая также стала второй в квалификации из шести команд.