Снижение мобилизационного возраста, план Трампа по остановке войны и визит министра обороны Германии. Обзор событий в Украине

Представитель «большой пятерки»

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев утром 14 января для того, чтобы обсудить предоставление Украине военной помощи и получить представление о происходящем из первых рук. Визит этот не вполне рядовой. Потому что Писториус представляет правительство, которое является уже около двух месяцев техническим - кабинет Олафа Шольца ушел в отставку, но все еще выполняет обязанности.

Борис Писториус прибыл в Украину. Фото: MICHAEL KAPPELER

А на 23 февраля в Германии назначены внеочередные выборы в Бундестаг. По результатам этих выборов будет сформировано новое правительство. И вовсе не факт, что во главе его встанет именно Шольц. И, конечно, не факт, что Писториус сохранит свое кресло. Куда более вероятно, что вместо социал-демократа Бориса Писториуса возглавит Министерство обороны кто-то из христианских демократов, то есть политик значительно более правый. Да и вообще, социологические опросы отводят Социал-демократической партии лишь третье место на выборах-2025 с примерно 15%, после крайне правых AfD (Альтернатива для Германии) с их 20% и блоком ХДС-ХСС с их 31%. Четвертыми идут «Зеленые» с 14%. Далее с большим отставанием идут более мелкие партии.

Разумеется, впереди еще добрых пять недель до дня голосования, но в Киеве живо интересуются настроениями немецких избирателей. Потому что Германия является одним из ключевых доноров украинского сопротивления российской агрессии, если рассматривать европейских партнеров Украины. Масштабы поддержки со стороны США, разумеется, намного существеннее.