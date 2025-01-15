Больше всего Украина обсуждала на минувшей неделе неделю следующую. Потому что в ближайший понедельник новая администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом войдет в Белый дом. Вокруг этого ожидания пополам с предвкушением собирались и все прочие события. Поэтому украинцы активно обсуждали визит министра обороны ФРГ в Киев, грандиозную атаку украинских ракет и дронов по военным объектам в глубине РФ в ночь с 13 на 14 января, тяжелые бои на Донбассе и в Курской области, трагедию в Запорожье, где погибло несколько десятков гражданских в результате российской бомбежки в первые дни января, , пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Снижение мобилизационного возраста, план Трампа по остановке войны и визит министра обороны Германии. Обзор событий в Украине
Наверняка самой обсуждаемой темой на минувшей неделе в Украине была реакция на несколько заявлений из окружения Трампа по поводу необходимости снизить в Украине нижний возраст для мобилизуемых. Пока что мобилизации подлежат те, кто достиг 25 лет, но не достиг 60. Правда, для добровольцев открыта дорога к службе по контракту хоть и с 18 лет.
12 января в эфире телекомпании ABC будущий советник избранного президента США по нацбезопасности, а ныне конгрессмен Майк Уолц недвусмысленно дал понять, что ожидает от украинских властей снижения возраста мобилизации. Впрочем, не он первый. Схожие намеки, пусть и менее жесткие, звучали и ранее.
Да и на другой день после Уолца представитель администрации Джо Байдена повторил схожие пожелания. Это был его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Он в интервью агентству Bloomberg высказался дипломатично, но тоже недвусмысленно: дескать, Украина сама должна решать, снижать ли мобилизационный возраст до 18 лет, но… надо что-то решать.
Реакция из Киева на подобные призывы была не просто жесткой - она была предельно жесткой. Если попробовать сжато изложить смысл ответа украинского президента Владимира Зеленского, он сводился к тому, что сперва партнеры должны выполнить уже данные обещания по поводу поставок вооружений, а уж потом Киев будет решать, кого призывать и сколько именно персонала дополнительно придется призвать.
Момент для заявления был вполне подходящий - Зеленский выступил с ним во время пресс-конференции по поводу визита в Киев министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
Представитель «большой пятерки»
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев утром 14 января для того, чтобы обсудить предоставление Украине военной помощи и получить представление о происходящем из первых рук. Визит этот не вполне рядовой. Потому что Писториус представляет правительство, которое является уже около двух месяцев техническим - кабинет Олафа Шольца ушел в отставку, но все еще выполняет обязанности.
А на 23 февраля в Германии назначены внеочередные выборы в Бундестаг. По результатам этих выборов будет сформировано новое правительство. И вовсе не факт, что во главе его встанет именно Шольц. И, конечно, не факт, что Писториус сохранит свое кресло. Куда более вероятно, что вместо социал-демократа Бориса Писториуса возглавит Министерство обороны кто-то из христианских демократов, то есть политик значительно более правый. Да и вообще, социологические опросы отводят Социал-демократической партии лишь третье место на выборах-2025 с примерно 15%, после крайне правых AfD (Альтернатива для Германии) с их 20% и блоком ХДС-ХСС с их 31%. Четвертыми идут «Зеленые» с 14%. Далее с большим отставанием идут более мелкие партии.
Разумеется, впереди еще добрых пять недель до дня голосования, но в Киеве живо интересуются настроениями немецких избирателей. Потому что Германия является одним из ключевых доноров украинского сопротивления российской агрессии, если рассматривать европейских партнеров Украины. Масштабы поддержки со стороны США, разумеется, намного существеннее.
Казалось бы, нынешний немецкий министр обороны - кто-то вроде «хромой утки», то есть уходящий со сцены политик, но не все так просто. За сутки до визита в Киев Борис Писториус встретился в Варшаве с четырьмя другими Министрами обороны - Франции, Польши, Италии и Испании. Это так называемая EU Big Five - «большая пятерка» или «группа пяти», то есть группа пяти стран – членов ЕС и НАТО, которые активно поддерживают Украину. Получается, что Писториус привез в Киев не только обещания немецкого правительства, но и сигналы от еще четырех правительств, которые активно поддерживают Украину и регулярно контактируют с украинскими коллегами.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи в Варшаве с коллегами по EU Big Five заявил, что 2025 год станет для Европы годом возрождения оборонной промышленности и назвал безопасность приоритетом номер один.
Но и сам по себе Писториус привез хорошие новости для Украины. Это и поставка партии совершенно новых 155-мм гаубиц RCH 155, и поставка дополнительных комплексов ПВО Iris-T, которые пользуются огромной популярностью у украинских военных за их высокую эффективность. И много чего еще.
Одним словом, новости были хороши, хотя на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Писториусом украинский президент Зеленский не особо стеснялся, напоминая и немецкому министру, и всем другим партнерам о том, что Украина с нетерпением ожидает поставок уже обещанных вооружений.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Хочется быстрее и больше
Владимир Зеленский весьма внятно выстроил приоритеты: сперва укомплектование примерно сотни воюющих украинских бригад техникой, в которой те остро нуждаются, а потом, возможно, вопрос об изменении минимального возраста призыва. «...Когда мы говорим об увеличении количества наших людей (в войсках), мы должны понимать, что, во-первых, нет на сегодня соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров», - заявил Зеленский.
То есть мяч - на стороне партнеров.
Но дело не только в танках, гаубицах, беспилотниках, фронтовой авиации и комплексах ПВО, а также в боеприпасах к ним, которых Украине остро не хватает. Украинская армия сильно нуждается в дальнобойных системах, которыми можно поражать хотя бы оперативный тыл российских сил. Это крайне необходимо для того, чтобы российские войска не получали щедрого снабжения горючим, боеприпасами и новыми вооружениями на линии фронта, чтобы их части не были боеспособны.
Пока что украинские силы обороны используют преимущественно дроны и ракеты собственного производства. Например, в ночь с 13 на 14 января смогли нанести удары на глубину от 200 до 1100 километров от линии фронта - в глубине РФ, в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об успешных ударах по базе хранения нефтепродуктов в Энгельсе (Саратовская область), которая снабжает расположенный там же аэродром стратегической авиации. Под удары попал Брянский химический завод, который производит боеприпасы и ракеты. Также атакованы были Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез».
Выглядит это все действительно эффектно и эффективно. Но проблема в том, что собственных возможностей для непрерывных ударов по российским тылам украинские силы обороны не имеют. Им приходится по нескольку недель собирать необходимое для очередного массированного удара количество дальнобойных дронов и ракет. Так как единичные удары недостаточно эффективны из-за противодействия российской ПВО.
С позиции силы
И это все происходит в преддверии прихода новой администрации в Белый дом. Практически все эксперты – и в Украине, и в Европе, и даже в Москве, ожидают, что после того, как Дональд Трамп примет дела, начнутся те или иные по форме и составу участников переговоры с целью добиться мира в Европе. Конечно, представления о том, каким этот мир должен быть, совершенно разнятся в Москве и Киеве, а также в Москве с одной стороны и Вашингтоне вкупе с Брюсселем и Лондоном - с другой стороны.
Но все стороны уже давно понимают, что вестись те переговоры, кто б там ни сидел за столом, будут с позиции силы.
Москва настаивает на том, чтобы, как там принято говорить, «учитывались реалии на земле», то есть, чтобы были легализованы захваченные ею территории. Именно поэтому Путин бросает в атаку новые и новые силы, не считаясь ни с какими потерями. Перевес российских войск в живой силе и запаздывание поставок вооружений Украине от США и европейских партнеров как раз и создают этот тяжелый фон. Буквально метр за метром и ценой огромных потерь российские части ползут вперед в районе Торецка, Часового Яра, Курахово и ряда других населенных пунктов поменьше - в Донбассе.
Фактически под обстрелом теперь находится Покровск, который совсем близок к краю Днепропетровской области. В результате металлургическая компания Метинвест остановила в Покровске работу своих шахт по добыче коксующегося угля пару дней назад, чтобы не подвергать персонал опасности. Компания объявила о том, что теперь будет поставлять на свои украинские металлургические заводы коксующийся уголь с ее шахт из США.
Украина стремится атаковать в Курской области, жестко обороняется на Донбассе и наносит болезненные удары по критически важным Москве объектам в глубоком российском тылу. Можно назвать это ассиметричной стратегией, которая вполне удачна, но для того, чтобы она сработала сполна, Киев нуждается в дальнобойных системах. Киев жаждал дальнобойных немецких ракет Taurus, но, похоже, Писториус не привез даже обещаний об их поставке.
Собственно, больше всего украинцы обсуждают сейчас вопрос о том, какого рода сценарий изберет команда Трампа.
Первый возможный сценарий, который выглядит предельно цинично - это давление на жертву агрессии - на Киев, а не на агрессора. С тем, чтобы украинские власти согласились в обмен на прекращение войны хотя бы с временной утратой контроля над территориями, пусть и без юридического признания этого факта. Но все прекрасно понимают, что подобный вариант только воодушевит Путина и его последователей. Путина - на окончательное поглощение Украины. А его коллег-диктаторов - на попытки своих территориальных захватов.
Другой возможный сценарий - резкое усиление Украины, еще более жесткие удары в глубину российской территории, перелом на линии фронта и принуждение РФ к существенным уступкам, а также резкое усиление санкционной политики, чтобы лишить Кремль ресурсов для возобновления войны. До ясности остались считанные недели, если не дни.