Олимпийская чемпионка, дистанцировавшаяся от Путина, вернулась на родину

Завершившая карьеру в 2013 году Исинбаева долгое время была лицом российского спорта. Она поддерживала Владимира Путина в его предвыборных кампаниях как в 2012, так и в 2018 году, а в 2015 году получила звание майора российской армии.

Исинбаева покинула Россию в 2022 году и с тех пор дистанцировалась от своей родины. Она заявила, что звание майора носит лишь номинальный характер и что она никогда не была частью Государственной думы России.

Ее высказывания вызвали недовольство в России, и ее называли предателем. Исинбаева много лет не посещала родину, но после смерти ее бывшего тренера Евгения Трофимова олимпийская чемпионка приехала в Волгоград на похороны.

Трофимов начал тренировать Исинбаеву, когда ей было 15 лет. Их сотрудничество продолжалось почти десять лет, пока роль тренера не перешла к Виталию Петрову. В конце своей карьеры Исинбаева вновь вернулась в тренировочную группу Трофимова.

«Евгений научил меня не только прыгать выше, но и быть сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждая моя медаль – это его заслуга», - написала Исинбаева в социальных сетях.

Покинувшая Россию Исинбаева уже более двух лет живет с семьей на Тенерифе.