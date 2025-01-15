Бывшую жену сделавшего каминг-аут Шумахера так подкосило его признание, что она сожгла свадебное платье

48-летняя Кора Шумахер стала гостьей немецкого телешоу Über Geld spricht Man Doch, где откровенно рассказала о своих финансовых делах. Во время разговора она упомянула, что разбирала гардероб в поисках вещей для продажи.

Среди прочего она нашла свадебное платье, которое надевала на свадьбу с легендой «Формулы-1». Этот момент вызвал у нее болезненные воспоминания, и она решила бросить платье в камин. «60 метров кружева горели хорошо, его сжигание стало частью процесса освобождения. Нижняя юбка у меня все еще осталась», - цитирует слова Шумахер Bild.

Кора и Ральф Шумахер поженились в 2001 году, но спустя 14 лет развелись. У пары есть общий сын Давид, родившийся в 2002 году. В прошлом году 49-летний Ральф Шумахер совершил каминг-аут, признавшись, что состоит в отношениях с французом Этьеном Буске-Кассани.

Бывшая жена легендарного гонщика была шокирована, узнав, что её экс-супруг оказался геем. «Я чувствую, что меня использовали. У меня украли лучшие годы жизни. Был ли Ральф со мной честен? И самое главное, любил ли он меня?» - рассказала Кора Шумахер в августе прошлого года в интервью журналу Der Spiegel.

Ральф Шумахер выступал в «Формуле-1» на протяжении десяти лет, с 1997 по 2007 год. Его старший брат - семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер.