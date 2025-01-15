Начало авиационного года: хроническая нехватка самолетов и дорогое «зеленое» топливо поднимают цены на билеты

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в этом году количество авиапассажиров увеличится на 6,7%, впервые превысив отметку в пять миллиардов, а доходы авиационной отрасли превысят триллион долларов. При этом предполагается рост прибыли авиакомпаний с прошлогодних 31 миллиарда долларов до 36,6 миллиарда долларов, несмотря на продолжающиеся проблемы в цепочках поставок, недостаточную инфраструктуру, избыточные регулирования и растущую налоговую нагрузку.

С увеличением числа желающих путешествовать цены на билеты тоже растут. Однако этот рост не будет таким резким, как в 2022 году, когда после снятия ограничений, связанных с пандемией, цены подскочили на 36%. По мнению экспертов, в этом году средний рост цен на билеты составит около 5%, что соответствует уровню прошлого года. IATA считает, что если перевозчики смогут заполнять самолеты с помощью динамического ценообразования, цены для некоторых пассажиров даже могут снизиться.