Во всем мире не хватает 5000 самолетов, чтобы удовлетворить растущий с каждым годом спрос на авиаперевозки. Увеличение спроса, а также обязательства авиакомпаний использовать все больше устойчивого авиационного топлива приведут к росту цен на билеты в наступившем году.
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Начало авиационного года: хроническая нехватка самолетов и дорогое «зеленое» топливо поднимают цены на билеты
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в этом году количество авиапассажиров увеличится на 6,7%, впервые превысив отметку в пять миллиардов, а доходы авиационной отрасли превысят триллион долларов. При этом предполагается рост прибыли авиакомпаний с прошлогодних 31 миллиарда долларов до 36,6 миллиарда долларов, несмотря на продолжающиеся проблемы в цепочках поставок, недостаточную инфраструктуру, избыточные регулирования и растущую налоговую нагрузку.