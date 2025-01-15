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Дырявые санкции Европейские верфи ремонтируют кремлевские ледоколы-танкеры

Перевод: Дмитрий Рая
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Российский газовоз, плывущий к острову Сахалин.
Российский газовоз, плывущий к острову Сахалин. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Французские и датские судоремонтные верфи обслуживают танкеры-газовозы с высоким ледовым классом, которые будут обеспечивать энергией военную машину Путина. Десять стран ЕС призывают ввести ограничения на такую ​​деятельность, однако консенсус относительно новых санкций в отношении России до сих пор отсутствует.

Европейские судоремонтные заводы на данный момент предоставляют услуги по ремонту и собственные портовые мощности российским нефтяным танкерам, что позволяет России поддерживать суда в рабочем состоянии и обходить санкции. Эти суда, эксплуатируемые европейскими компаниями, перевозят через Арктику энергетические грузы, пополняющие казну Москвы, пишет The Times.

Если эта лазейка в санкциях ЕС будет теперь закрыта, это будет означать, например, что верфь Damen в Бресте, на северо-западе Франции, и аналогичная датская Fayard больше не смогут выполнять работы по техническому обслуживанию судов, находящихся в распоряжении РФ. А российский завод по производству сжиженного природного газа, построенный на полуострове Ямал, больше не сможет получать свою привычную большую прибыль в период высоких зимних цен.

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