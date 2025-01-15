Дырявые санкции Европейские верфи ремонтируют кремлевские ледоколы-танкеры

Европейские судоремонтные заводы на данный момент предоставляют услуги по ремонту и собственные портовые мощности российским нефтяным танкерам, что позволяет России поддерживать суда в рабочем состоянии и обходить санкции. Эти суда, эксплуатируемые европейскими компаниями, перевозят через Арктику энергетические грузы, пополняющие казну Москвы, пишет The Times.

Если эта лазейка в санкциях ЕС будет теперь закрыта, это будет означать, например, что верфь Damen в Бресте, на северо-западе Франции, и аналогичная датская Fayard больше не смогут выполнять работы по техническому обслуживанию судов, находящихся в распоряжении РФ. А российский завод по производству сжиженного природного газа, построенный на полуострове Ямал, больше не сможет получать свою привычную большую прибыль в период высоких зимних цен.