Французские и датские судоремонтные верфи обслуживают танкеры-газовозы с высоким ледовым классом, которые будут обеспечивать энергией военную машину Путина. Десять стран ЕС призывают ввести ограничения на такую деятельность, однако консенсус относительно новых санкций в отношении России до сих пор отсутствует.
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Дырявые санкции ⟩ Европейские верфи ремонтируют кремлевские ледоколы-танкеры
Европейские судоремонтные заводы на данный момент предоставляют услуги по ремонту и собственные портовые мощности российским нефтяным танкерам, что позволяет России поддерживать суда в рабочем состоянии и обходить санкции. Эти суда, эксплуатируемые европейскими компаниями, перевозят через Арктику энергетические грузы, пополняющие казну Москвы, пишет The Times.