В Европе произошла вспышка ящура

Об этом сообщает канал Euronews, отмечая, что за несколько дней до этого пострадавшее хозяйство закупило сено на буйволиной ферме в Хёнове, где впервые было зарегистрировано и подтверждено заболевание. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, был немедленно введен 72-часовой запрет на перевозку коров, свиней, овец, коз и других животных.

По словам старшего специалиста по здоровью и благополучию животных в Департаменте продовольствия и сельского хозяйства Анне-Ли Веэтамм, появление особо опасного заболевания для животных в Европе вызывает крайнюю тревогу.

«Штамм, выявленный в Германии, очень близок к штамму, выделенному в Турции и Иране в 2024 году», - сказала Веэтамм в переданном BNS пресс-релизе.

Веэтамм призвала животноводов к осторожности и рекомендовала им самим избегать контактов с животными во время поездок в Германию.

«После возвращения из-за границы мы рекомендуем не заходить в помещения животноводческих ферм в течение как минимум 48 часов, а владельцам скота следует также пересмотреть меры биологической безопасности на своих фермах, чтобы избежать риска заражения животных. При входе в здание следует мыть руки, менять верхнюю одежду и обувь. Владельцы должны следить за здоровьем своих животных и в случае сомнений обращаться к ветеринару, - подчеркнула Веэтамм.

По ее словам, также важно по возможности избегать завоза животных и продуктов из них из районов, охваченных эпизоотией.