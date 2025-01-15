Шок в Мельбурне: олимпийская чемпионка вылетела с турнира

22-летняя Чжэн, которая год назад дошла до финала в Австралии, оказалась самой высоко посеянной теннисисткой, завершившей выступление в Мельбурне на ранней стадии.

Пятая ракетка мира стала самым высоко посеянным игроком, который на данный момент проиграл матч в одиночном разряде на кортах Мельбурн-парка. Во время матча она жаловалась судье на то, что не видит таймера подачи, который показывает, сколько времени остается у игроков на подачу до истечения 25 секунд.

«Возможно, сегодня был не мой день. В ключевых моментах всегда много деталей, и я сделала неправильные выборы», – сказала Чжэн после матча.

Белоруска Арина Соболенко, первая ракетка мира и действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии, победила испанку Джессику Боусас Манейро (WTA 54) со счетом 6:3, 7:5. Причем во втором сете Соболенко уступала 2:5, но сумела сделать камбэк.

«Я хочу, чтобы люди знали: за пределами корта я не такая уж сумасшедшая. Это проявляется только на площадке. Вне корта я приятный человек. Не уверена, согласится ли со мной моя команда... но я правда хорошая, обещаю», – объяснила белоруска свой темперамент, который проявляется во время игры.

Японка Наоми Осака, победительница Открытого чемпионата Австралии 2019 и 2021 годов (WTA 51), одержала победу над чешкой Каролиной Муховой (WTA 20) со счетом 1:6, 6:1, 6:3.