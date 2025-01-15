Субсидия на покупку электромобилей распространится и на поддержанные автомобили

«Цель субсидии на покупку электромобилей - побудить людей отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и выбрать более экологичные альтернативы, - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет. - Экологически чистые способы передвижения должны быть доступны максимально широкой аудитории. Поддержка покупки поддержанных электромобилей поможет сделать такие автомобили доступными для тех, для кого покупка нового электромобиля до сих пор была слишком дорогой».

Частные лица смогут претендовать на субсидию при покупке поддержанного электромобиля в размере до 4000 евро, но не более 25 процентов от стоимости автомобиля. Автомобиль должен быть не старше пяти лет и куплен у признанного дилера либо через лизинг, либо с полной оплатой. Также частные лица по-прежнему могут претендовать на субсидию до 4000 евро при покупке нового электромобиля.

Нововведением станет возможность получить дополнительную субсидию в размере до 1500 евро, если старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания будет утилизирован в соответствии с требованиями, а вместо него будет приобретен новый или поддержанный электромобиль. Чтобы получить субсидию, новый автомобиль необходимо приобрести в течение шести месяцев после снятия старого автомобиля с регистрации.

Субсидия на покупку грузовых велосипедов больше не будет доступна, так как интерес к их приобретению был низким. Например, в 2024 году субсидии получили 38 грузовых велосипедов для предприятий и 32 для частных лиц, то есть в среднем поддерживалась покупка менее шести велосипедов в месяц. Также компании больше не смогут получать субсидии на покупку электромобилей, так как бюджет для них исчерпан.

Выплата субсидии осуществляется Центром экологических инвестиций из средств, полученных от продажи квот на выбросы CO2. Новые условия вступят в силу с 27 января.