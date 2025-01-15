Компания Fermi Energia, разработчик первой в Эстонии атомной электростанции, вчера сообщила, что подала в правительство заявку на начало государственной специальной планировки.
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Термин «государственная специальная планировка» означает проведение заключительных исследований перед подачей заявки на разрешение на строительство. В настоящее время из более чем десятка рассматривавшихся мест осталось два: в окрестностях Кунда в Ляэне-Вирумаа и в деревне Аа в Ида-Вирумаа. Государственная специальная планировка определит, где и как построить два реактора мощностью примерно 300 МВт каждый.