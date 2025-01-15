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Строители атомной электростанции обещают фантастически низкую цену (1)

Перевод: Ева Ойжинская
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Эскиз атомной электростанции в Кунда. На переднем плане два реактора.
Эскиз атомной электростанции в Кунда. На переднем плане два реактора. Фото: Foto: Fermi Energia

Компания Fermi Energia, разработчик первой в Эстонии атомной электростанции, вчера сообщила, что подала в правительство заявку на начало государственной специальной планировки.

Термин «государственная специальная планировка» означает проведение заключительных исследований перед подачей заявки на разрешение на строительство. В настоящее время из более чем десятка рассматривавшихся мест осталось два: в окрестностях Кунда в Ляэне-Вирумаа и в деревне Аа в Ида-Вирумаа. Государственная специальная планировка определит, где и как построить два реактора мощностью примерно 300 МВт каждый.

Атомная электростанция может появиться в Кунда или Аа

В ближайшие пару лет будет принято решение, строить ли первую атомную электростанцию Эстонии в Кунда или Аа. В рамках государственной специальной планировки также будут определены места для других объектов, необходимых для атомной электростанции.

Бежевым: зона планировки.

Зона планировки включает не только возможные места размещения атомной электростанции, но и территории для планирования инженерных сетей и сооружений (водоснабжение, канализация, электрические и коммуникационные сети), а также необходимых инфраструктурных объектов, таких как подстанции или насосные станции.

Голубым: территория, подходящая для строительства атомной электростанции.

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