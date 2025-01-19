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Маленькое издательство не сдается: эстонские книги на русском продолжают выходить небольшими тиражами

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Небольшое таллиннское издательство «КПД» вот уже 27 лет выпускает книги эстонских классиков и современную эстонскую литературу на русском языке, несмотря на неуклонное снижение спроса и все более скромные тиражи.

«Бизнесом» назвать это можно разве что с большой натяжкой, поскольку издание книг на русском языке в Эстонии всегда было делом малоприбыльным, рассказывает глава издательства «КПД» Валентина Кашина.

С 1998 года Кашина издает книги эстонских авторов на русском языке самостоятельно, без привлечения частного заемного капитала.

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