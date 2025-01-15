Житель Эстонии пропал в Египте: полиция просит помощи

По словам близких, в октябре Вайдо отправился в длительный отпуск в Египет, где сперва остановился в Хургаде. Пропавший говорил своим близким, что пробудет там по крайней мере до Рождества, а то и дольше. Изначально Вайдо общался с семьей по телефону раз в неделю, а также был активен в социальных сетях, однако с декабря связаться с ним не удается.

По данным полиции, этот человек не вернулся в Эстонию и с большой долей вероятности по-прежнему находится в Египте. Стражи порядка также попытались связаться с отелем, где в последний раз останавливался Вайдо, чтобы определить его местонахождение, но это не принесло результатов. Работа по установлению местонахождения жителя Эстонии продолжается.

Вайдо. Фото: Politsei

Полиция просит всех, кто контактировал с Вайдо или что-нибудь знает о нем, видел его за границей или общается с ним иным образом, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.