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Житель Эстонии, пропавший в Египте, найден мертвым

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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Как выяснилось, уехавший в октябре прошлого года в Египет 52-летний Вайдо, которого полиция разыскивала с середины января, умер.

Полиция связалась с египетскими властями, которые подтвердили, что разыскиваемый мужчина во время пребывания за границей скончался, передал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В середине января полиция обратилась к общественности за помощью в поисках 52-летнего Вайдо, который в конце октября покинул Эстонию и отправился в Хургаду на продолжительный отдых.

С декабря близкие не могли связаться с ним по телефону, его точное местонахождение было неизвестно. Поэтому они обратились за помощью в полицию.

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