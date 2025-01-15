Житель Эстонии, пропавший в Египте, найден мертвым

Полиция связалась с египетскими властями, которые подтвердили, что разыскиваемый мужчина во время пребывания за границей скончался, передал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В середине января полиция обратилась к общественности за помощью в поисках 52-летнего Вайдо, который в конце октября покинул Эстонию и отправился в Хургаду на продолжительный отдых.

С декабря близкие не могли связаться с ним по телефону, его точное местонахождение было неизвестно. Поэтому они обратились за помощью в полицию.