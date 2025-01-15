Сегодня утром в деревне Паэвере на Сааремаа в кювет съехал школьный автобус, в котором было 16 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.
Школьный автобус вылетел в кювет: в нем было 16 пассажиров
По сообщению Ляэнеского спасательного центра, информация о попавшем в ДТП школьном автобусе поступила в 7:51. Транспортное средство съехало в кювет, прислонившись там к растущему кусту. Из-за этого люди не могли покинуть салон.
Спасатели прорезали отверстие в лобовом стекле, которое уже было разбито: так всем пассажирам удалось выбраться из автобуса. Никто не пострадал, а ученики находились в тепле в машинах скорой помощи до прибытия замещающего автобуса.