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Школьный автобус вылетел в кювет: в нем было 16 пассажиров

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На Сааремаа школьный автобус вылетел в кювет.
На Сааремаа школьный автобус вылетел в кювет. Фото: Lääne päästekeskus

Сегодня утром в деревне Паэвере на Сааремаа в кювет съехал школьный автобус, в котором было 16 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

По сообщению Ляэнеского спасательного центра, информация о попавшем в ДТП школьном автобусе поступила в 7:51. Транспортное средство съехало в кювет, прислонившись там к растущему кусту. Из-за этого люди не могли покинуть салон.

Спасатели прорезали отверстие в лобовом стекле, которое уже было разбито: так всем пассажирам удалось выбраться из автобуса. Никто не пострадал, а ученики находились в тепле в машинах скорой помощи до прибытия замещающего автобуса.

На Сааремаа школьный автобус вылетел в кювет.
На Сааремаа школьный автобус вылетел в кювет. Фото: Lääne päästekeskus
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