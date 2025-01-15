Подруга победившего Тайсона блогера стала чемпионкой Европы

Леердам за свою карьеру завоевала уже шесть золотых медалей на чемпионатах Европы, а также четыре золота на чемпионатах мира, включая командные дисциплины. 26 декабря Ютта отпраздновала свой день рождения, а на соревнованиях за нее у бортика конькобежной трассы болел Джейк Пол, которому послезавтра исполнится 28 лет.

«Я очень рад за Ютту, она сегодня отлично выступила. Это невероятный вид спорта – очень интенсивный и опасный. Он очень техничный, возможно, даже более техничный, чем бокс», – прокомментировал Пол для Viaplay, добавив, что впечатлен спортом своей партнерши.

Заработавший состояние в социальных сетях Джейк Пол в последнее время находится в центре внимания благодаря своей боксерской карьере. В ноябре он одержал победу над Майком Тайсоном в своем 12-м профессиональном бою.

Пол и Леердам стали парой в апреле 2023 года. На Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году Ютта была неофициально названа «мисс Олимпиада». Кроме того, она приобрела огромную популярность в Instagram, где у нее более пяти миллионов подписчиков. Однако эта цифра меркнет на фоне популярности ее бойфренда Джейка Пола, у которого почти 29 миллионов поклонников.