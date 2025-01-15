Идею о целесообразности создания четырех королевств предложил мой коллега Гарри Раагмаа. Спасибо ему за это! Я поддерживаю эту идею как статистик, пишет профессор-эмерит Тартуского университета и статистик Эне-Маргит Тийт.
МНЕНИЕ ⟩ Разделим Эстонию на четыре части!
Я не буду говорить о полномочиях королей, их командах, задачах, финансировании или о том, насколько эта идея разумна. Речь пойдет о более простой (а возможно, и более сложной) вещи - о границах этих «королевств», то есть частях или регионах Эстонии.
На картах линии границ обычно извилистые: реки и ручьи, границы волостей и уездов, шоссе и чаще всего железные дороги. Почему же они такие извилистые?
За этими кривыми дорогами и границами стоит история, разумный выбор наших предков: дорога огибала холм, река разделяла приходы, а ручей - деревни. Исторически сложившееся административное деление поддерживалось чувством общности, будь то центр в виде церкви, школы или корчмы. Современное строительство новых прямых шоссе или выравнивание границ требует основательного и всестороннего обдумывания.
Долгое время в Эстонии было девять уездов, и их границы были четко определены. После Освободительной войны уездов стало одиннадцать - добавился Печорский уезд. Из соседних уездов был сформирован Валгамаа, чтобы город Валга, разделенный на Валгу и Валку, не остался без пригородной зоны. Уезды тогда были сравнительно равными по размеру: в самом большом, Тартуском уезде, проживало в четыре раза больше сельского населения, чем в Валгамаа, и вдвое больше, чем в Ярвамаа. Даже с учетом городского населения картина существенно не менялась - Харьюмаа вместе с Таллинном был больше самого маленького уезда, Валгамаа, всего в пять с половиной раз.
Любое деление имеет смысл с точки зрения логистики, если его части сопоставимы по размеру. Ситуация с 15 современными уездами, основанными на районах советской эпохи и впоследствии измененными по конъюнктурным причинам, совсем иная. Разница между крупнейшим уездом (Харьюмаа) и самым маленьким (Хийумаа) по числу жителей составляет 76-кратное (!) отличие. Такое деление, содержащее столь значительные различия, практически не пригодно, и вполне понятно, что для управления реальной жизнью ведомства пытаются найти альтернативные способы территориального деления Эстонии.
Идея нового деления или создания «королевств» заключается в улучшении управления и более эффективной организации жизни.
На протяжении истории Эстония неоднократно делилась на различные регионы, помимо традиционных уездов. Долгое время, практически до обретения независимости, Эстония была разделена на две губернии. Во время немецкой оккупации территория также была поделена на две части - Ревель (город Таллинн) и остальная Эстония. В 1951-1952 годах на территории Эстонии существовали три области с центрами в Таллинне, Тарту и Пярну. Позже было образовано около 40 районов, которые постепенно объединялись, пока из них не сформировались 15 уездов, которые частично - но лишь частично - соответствовали древним уездам.
В международной статистической системе NUTS (от французского: Nomenclature d’Unites Territoriales Statistiques), используемой в Европейском союзе, применяется трехуровневая система деления. Первый уровень - это государство в целом, второй представляет собой более крупные регионы, а третий - более мелкие.
Эта система используется для оценки развития стран и регионов, составления различных рейтингов и распределения финансовой помощи. Эстония отказалась от промежуточного уровня и в статистическом смысле считается единым целым.
Но так ли это на самом деле? Эстония фактически состоит из двух частей с разным уровнем развития: с одной стороны - Таллинн и Харьюмаа, которые вошли в число наиболее развитых регионов ЕС, с другой - остальная Эстония, которая экономически значительно отстает. Проблемы отстающих регионов нельзя решить их игнорированием. Напротив, использование деления NUTS II могло бы подчеркнуть это различие и признать, что «вторая Эстония» действительно нуждается в поддержке для развития.
Деление на уровне NUTS III, согласно которому Эстония поделена на пять регионов, практически не применяется в управленческой практике, хотя по этим регионам собирается обширная статистика. К этим регионам относятся Северная Эстония (Харьюмаа), Северо-Восточная Эстония (Ида-Вирумаа), Западная Эстония (Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа), Центральная Эстония (Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа и Рапламаа) и Южная Эстония (Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Вырумаа, Пыльвамаа и Валгамаа).
Эта схема могла бы служить основой для «королевств», на которые стоило бы разделить территорию для более эффективного управления. Ее могли бы использовать все учреждения, нуждающиеся в более крупном делении, чем уезды. Уже сейчас существует множество ведомств, делящих Эстонию на части (чаще всего на четыре), включая Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Департамент здоровья и другие.
Однако проблема заключается в том, что эти деления часто отличаются. Например, уезд Ярвамаа, расположенный в центре Эстонии, часто оказывается в подвешенном состоянии, относясь то к одной, то к другой группе. В схожей ситуации находится Йыгевамаа, созданный в советский период. Одним из первых шагов «королей» могло бы стать согласование административного деления различных ведомств с «королевствами», то есть с регионами NUTS III.
Возможно, стоит обратить внимание на полезные аспекты европейских регуляций и использовать их творчески, а не формально.