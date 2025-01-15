Но так ли это на самом деле? Эстония фактически состоит из двух частей с разным уровнем развития: с одной стороны - Таллинн и Харьюмаа, которые вошли в число наиболее развитых регионов ЕС, с другой - остальная Эстония, которая экономически значительно отстает. Проблемы отстающих регионов нельзя решить их игнорированием. Напротив, использование деления NUTS II могло бы подчеркнуть это различие и признать, что «вторая Эстония» действительно нуждается в поддержке для развития.

Деление на уровне NUTS III, согласно которому Эстония поделена на пять регионов, практически не применяется в управленческой практике, хотя по этим регионам собирается обширная статистика. К этим регионам относятся Северная Эстония (Харьюмаа), Северо-Восточная Эстония (Ида-Вирумаа), Западная Эстония (Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа), Центральная Эстония (Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа и Рапламаа) и Южная Эстония (Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Вырумаа, Пыльвамаа и Валгамаа).

Эта схема могла бы служить основой для «королевств», на которые стоило бы разделить территорию для более эффективного управления. Ее могли бы использовать все учреждения, нуждающиеся в более крупном делении, чем уезды. Уже сейчас существует множество ведомств, делящих Эстонию на части (чаще всего на четыре), включая Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Департамент здоровья и другие.

Однако проблема заключается в том, что эти деления часто отличаются. Например, уезд Ярвамаа, расположенный в центре Эстонии, часто оказывается в подвешенном состоянии, относясь то к одной, то к другой группе. В схожей ситуации находится Йыгевамаа, созданный в советский период. Одним из первых шагов «королей» могло бы стать согласование административного деления различных ведомств с «королевствами», то есть с регионами NUTS III.

Возможно, стоит обратить внимание на полезные аспекты европейских регуляций и использовать их творчески, а не формально.